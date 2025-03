“Ha scelto una donna”: Papa Francesco, la decisione senza precedenti – Una svolta in Vaticano, un cambio radicale per la Chiesa che ha sempre avuto in nomine apicali gli uomini. Da oggi, 1 marzo 2025, lo Stato della Città del Vaticano ha una donna come presidente del Governatorato, cioè l’organo che esercita il potere esecutivo nello stato, e della Pontificia commissione, il ministero che si occupa di approvarne le leggi. (continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco, decisione senza precedenti in Vaticano: “Ha scelto una donna”

Suor Raffaella Petrini prende il posto del cardinale spagnolo Fernando Vérgez Alzaga, che ha compiuto 80 anni e dunque è in età pensionabile. Un cambiamento importante in un momento critico per la Santa Sede, che sta facendo i conti con i problemi di salute di Bergoglio. Papa Francesco, lo ricordiamo, è ricoverato da oltre dieci giorni al Policlinico Gemelli per una grave polmonite bilaterale. La crisi respiratoria che ha avuto il Santo Padre ieri pomeriggio non sarebbe legata a problemi di alimentazione. Il malore non ha coinvolto fortunatamente altri organi.

Chi è suor Raffaella Petrini, la prima donna presidente del Governatorato vaticano scelta da Papa Francesco

Secondo Nicola Petrosillo, infettivologo del Policlinico Campus Bio-medico di Roma, dopo la crisi isolata di broncospasmo il decorso della malattia potrebbe essere più lungo. Il Pontefice, ha spiegato il camice bianco all’«Adnkronos», “necessita di una maggiore intensità di somministrazione di ossigeno, una ventilazione meccanica non invasiva, senza intubazione. Per respirare ha una mascherina che gli copre naso e bocca che se, da una parte, comporta qualche disagio dall’altra ha il vantaggio che l’ossigeno arriva con maggiore pressione fino ai più piccoli alveoli polmonari”. Petrosillo ha evidenziato che una crisi di broncospasmo Papa Francesco l’ha avuta anche una settimana fa. Ora “il quadro sembrava migliorare, ma evidentemente i suoi polmoni sono molto sensibili”. Ma torniamo a parlare della nomina di Suor Raffaella Petrini, prima donna presidente del Governatorato Vaticano.

