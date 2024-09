Papa Francesco, annullati tutti gli impegni del Pontefice: cosa succede

Papa Francesco, in latino Franciscus PP., in spagnolo Francisco, nato Jorge Mario Bergoglio, è, dal 13 marzo 2013, il 266º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d’Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. In queste ore il Pontefice ha annullato tutti gli impegni. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo in Vaticano. (Continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco ha annullato tutti gli impegni pubblici. Su VaticanNews si legge: “Annullati gli impegni previsti questa mattina, 23 settembre, per Papa Francesco a causa di un lieve stato influenzale. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede in una comunicazione ai giornalisti in cui si legge: “A causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali previste per la giornata odierna sono annullate”. Dal 26 al 29 settembre prossimi è in programma il viaggio apostolico del Pontefice in Lussemburgo e in Belgio, il 46.mo del pontificato, a poche settimane dal viaggio nel Sud-Est asiatico e in Oceania”. Dunque il Pontefici si sarebbe beccato l’influenza e per questo avrebbe scelto di riposare saltando le udienze.

