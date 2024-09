Home | Paura per Papa Francesco: la notizia arriva direttamente dalla polizia

Paura per Papa Francesco: sette persone sarebbero state arrestate in Indonesia perché sospettate di preparare un attentato contro di lui in occasione della recente visita di Bergoglio nel Paese con la più alta percentuale di musulmani al mondo. Sarebbe stato sequestrato anche un arco con le frecce. (Continua…)