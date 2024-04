Nel libro-intervista con Javier Martinez-Brocal dal titolo “El sucesor”, Papa Francesco ha spiegato che cosa avverrà subito dopo la sua morte. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno si sarebbe aspettato queste confessioni da parte del pontefice. (Continua…)

Tutto su “El sucesor”, il libro-intervista con Javier Martinez-Brocal

“El sucesor” è un libro-intervista (edito Planeta) con Javier Martinez-Brocal in cui viene raccontato per la prima volta la convivenza vaticana, per quasi un decennio, di due papi: papa Francesco e il papa emerito Benedetto XVI. Nel libro-intervista, Papa Francesco racconta in prima persona come fu quel periodo ed in particolare le difficoltà che lo segnarono.

“Io e Benedetto abbiamo avuto un rapporto molto profondo e voglio che si sappia, voglio che si sappia senza intermediari. Fu un uomo che ebbe il coraggio di dimettersi e, da allora in poi, continuò ad accompagnare la Chiesa e il suo successore“, ha dichiarato il Pontefice. Nel libro-intervista, Papa Francesco spiega anche cosa succederà subito dopo la sua morte. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)