Papa Francesco, la notizia è straordinaria: cosa ha deciso

Arriva una notizia straordinaria su Papa Francesco. Il Pontefice ha preso una decisione molto importante. La notizia è stata appena comunicata dalla Santa Sede. I fedeli gioiscono per la decisione presa da Papa Francesco. Considerate le sue precarie condizioni di salute, non se lo sarebbero mai aspettati. Il Pontefice, però, vuole mantenere i propri impegni. (Continua…)

Leggi anche: Papa Francesco, lo straziante annuncio preoccupa i fedeli di tutto il mondo

Leggi anche: Papa Francesco malato: di cosa soffre il Papa e quali sono i sintomi

Notizia straordinaria su Papa Francesco

Negli ultimi tempi, Papa Francesco sta facendo preoccupare i fedeli. Le sue condizioni di salute appaiono sempre piuttosto precarie e spesso il Pontefice è costretto a rinunciare ad alcuni impegni. Adesso, però, si avvicina la Santa Pasqua e i fedeli sperano di poterla festeggiare insieme a Papa Francesco. Proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia straordinaria. I fedeli finalmente possono tirare un sospiro di sollievo e gioire per la decisione presa dal Pontefice, in accordo ovviamente con la Santa Sede. (Continua…)

Leggi anche: Papa Francesco, già firmate le dimissioni: cosa sta succedendo

Leggi anche: Papa Francesco, l’irruzione a sorpresa durante la diretta

Papa Francesco a Venezia

Adesso è ufficiale: Papa Francesco si recherà a Venezia. La decisione è stata comunicata poco fa dalla Santa Sede. Il Pontefice visiterà la Serenissima per la gioia di tutti i fedeli. Le sue condizioni di salute sembravano poter allontanare questa possibilità ed invece Papa Francesco non ha voluto rinunciare a questo incontro con i fedeli di Venezia e dintorni. Sarà una giornata all’insegna della pace e della preghiera. I fedeli non attendono altro. (Continua…)

Ecco quando

Papa Francesco si recherà a Venezia domenica 28 aprile. La notizia ha reso felici tutti i residenti della Serenissima. Il Pontefice visiterà la Biennale, recandosi al padiglione della Santa Sede durante la 60esima Esposizione Internazionale d’Arte, e poi si recherà anche presso il carcere femminile della Giudecca. Papa Francesco, infine, incontrerà la comunità ecclesiale del Patriarcato di Venezia.