Il Cristo redentore cade davanti a Papa Francesco, cosa significa: spunta l’agghiacciante premonizione

Nel giorno di Pasqua, durante la messa celebrata in Vaticano, una folata di vento ha fatto cadere rovinosamente a terra davanti a Papa Francesco la statua del Cristo redentore. L’episodio ha suggestionato i fedeli, che subito si sono chiesti se fosse un messaggio inviato proprio dal Signore. (Continua…)

Cristo redentore caduto davanti al Papa

A Pasqua, come ogni anno, è stata celebrata la Santa Messa nella basilica di San Pietro in Vaticano. Papa Francesco, nonostante gli acciacchi, non ha voluto far sentire la sua mancanza ai fedeli, che hanno affollato sia l’interno che l’esterno della basilica. Durante la messa, però, è arrivata una folata di vento più potente rispetto alle altre che ha fatto cadere rovinosamente a terra l’antica icona del Cristo redento. La statua è caduta proprio davanti al pontefice. Un episodio anomalo, che ha alimentato la curiosità dei fedeli. Molti pensano che sia un segno celeste capace di disvelare eventi futuri. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)