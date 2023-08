Padre Pio, l’annuncio da brividi al Tg1: cosa è stato deciso

In diretta al TG1 è arrivato un annuncio da brividi su Padre Pio. I fedeli gioiscono per questa bellissima notizia e sono già pronti ad un pellegrinaggio verso i luoghi sacri del famoso santo. La notizia è stata annunciata direttamente dal rettore di santuario di San Giovanni Rotondo, frate Aldo Braccato. (Continua…)

Chi è Padre Pio

Pio da Pietrelcina, noto soprattutto come Padre Pio, mentre al secolo era Francesco Forgione, è stato un presbitero e mistico dell’Ordine dei frati minori cappuccini. È stato beatificato nel 1999 ed è stato proclamato santo da papa Giovanni Paolo II nel 2002. Destinatario di una venerazione popolare di dimensioni imponenti, soprattutto in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, nello stesso momento è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e medico-scientifici. (Continua…)

Padre Pio reliquia cuore esposta a San Giovanni Rotondo

Il rettore del santuario di San Giovanni Rotondo, frate Aldo Braccato, ha annunciato in diretta al TG1 che la reliquia del cuore di Padre Pio sarà esposta accanto al corpo nel mese di settembre, in vista della festa liturgica del santo di Pietrelcina. Frate Aldo Braccato è stato intervistato in occasione dei cento anni dal testamento del santo del Gargano. La notizia ovviamente ha fatto gioire i fedeli, che adesso preparano il pellegrinaggio verso i luoghi sacri. (Continua…)

Padre Pio reliquia cuore: le parole del rettore

In diretta al TG1, frate Aldo Broccato ha dichiarato: “Esporremo la reliquia del cuore di Padre Pio durante i giorni della festa, per noi frati non c’è problema: tutto ciò che può favorire la devozione e permettere ai fedeli di accostarsi alla reliquia del corpo di Padre Pio, cuore compreso, non può che essere un bene“. Broccato ha anche riferito che è allo studio un tunnel sotterraneo per permettere ai pellegrini di raggiungere in sicurezza, soprattutto durante i mesi invernali, la cripta della basilica disegnata da Renzo Piano, dove è conservato il corpo del santo. “Noi preferiamo che Padre Pio stia fermo, è bene che possa essere così“, ha concluso.