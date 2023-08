Kekko dei Modà colpito da un terribile lutto. La notizia è stata annunciata giovedì scorso dall’artista stesso in un post molto commovente su Facebook. Il cantante ha pubblicato alcune foto insieme alla persona scomparsa ed ha scritto: “Ti ho fatto una promessa… non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera“. (Continua…)

Leggi anche: Musica italiana in lutto, addio per sempre allo storico cantante

Leggi anche: Tragico lutto in Rai, muore prematuramente a soli 48 anni

Lutto per Kekko dei Modà

Francesco “Kekko” Silvestre, leader dei Modà, è stato colpito da un terribile lutto. Una persona a lui molto vicina è morta in un bruttissimo incidente. Ad annunciare la terribile notizia è stato proprio il famoso cantante, che ha pubblicato un post molto commovente sui suoi canali social. La notizia ha gettato nello sconforto i fan. Chi conosce i Modà e segue tutti i loro concerti non può non conoscere la persona scomparsa. Si tratta di una persona da sempre molto vicina a Kekko Silvestre. (Continua…)

Leggi anche: Anna Tatangelo e il lutto: il dolore è ancora molto forte

Leggi anche: Lutto nel Motomondiale, l’amato campione è morto a causa di un male incurabile

Vito Cascella morto

È morto Vito Cascella, storico assistente di Kekko dei Modà. Ad annunciare la sua scomparsa, avvenuta in un tragico incidente, è stato proprio il leader della famosissima band. “Ti ho fatto una promessa… non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash“, ha scritto sui social. La notizia ha sconvolto i fan del cantante. Molti di loro conoscevano Vito Cascella. Chi segue i concerti dei Modà, infatti, non può non conoscere lo storico assistente di Francesco Silvestre. (Continua…)

Vito Cascella morto: tragico incidente stradale

Vito Cascella, assistente di Kekko dei Modà, è morto in un tragico incidente. Lo schianto è avvenuto a Cernusco, in via Cavour. Cascella sarebbe andato a sbattere contro un palo e sarebbe sbalzato a terra dalla moto. L’assistente di Francesco Silvestre avrebbe fatto tutto da solo, ma i carabinieri di Pioltello sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Cascella è poi morto all’Uboldo, poco dopo l’arrivo in ospedale. Le sue condizioni, infatti, erano già gravissime. È sicuramente un momento molto triste per il leader dei Modà. Lui e Vito si conoscevano da anni e lavoravano fianco a fianco.