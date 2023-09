Otto e mezzo, orrore in diretta contro Giorgio Napolitano: Gruber costretta a intervenire – Il mondo della politica è in lutto: è morto, all’età di 98 anni, Giorgio Napolitano È stato il primo presidente della Repubblica eletto due volte, nel 2006 e nel 2013. L’unico ex comunista diventato capo dello Stato. L’ultimo protagonista del Pci di Togliatti. “È stato sempre fedele interprete della Costituzione”, l’omaggio del presidente della Repubblica Mattarella. La premier Meloni ha espresso il cordoglio del governo. Palazzo Chigi ha disposto i funerali di Stato ed è stato annunciato che la camera ardente sarà allestita in Senato. E della morte di Giorgio Napolitano si è parlato in diverse trasmissioni tv, oltre che sui giornali. A dedicare ampio spazio all’ex capo dello stato anche Lilli Gruber ad “Otto e mezzo”. (continua a leggere dopo le foto)

“Otto e mezzo”, orrore contro Giorgio Napolitano: Gruber costretta ad intervenire

Per ricordare l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Lilli Gruber ad “Otto e mezzo” ha scelto di ospitare Paolo Mieli e Antonio Padellaro. Quest’ultimo ha spiazzato la padrona di casa con delle affermazioni piuttosto forti. “Hai fatto il ritratto di un grande opportunista, questo è”, ha dichiarato Antonio Padellaro, in collegamento con Lilli Gruber, a proposito di Napolitano, rivolgendosi al collega Mieli. L’editorialista del «Fatto quotidiano» ha ascoltato con attenzione “l’elenco magistrale fatto da Paolo Mieli”, pochi secondi prima di lui, e poi ha picchiato duro. “Tutte le ambiguità di Napolitano ci dicono che questo personaggio, che certamente ha fatto comodo a un certo tipo di sistema, beh insomma ha sempre agito legittimamente nel suo interesse personale”, ha evidenziato. (continua a leggere dopo le foto)

“Otto e mezzo”, botta e risposta tra Lilli Gruber e Antonio Padellaro

“Il suo essere Napolitano ha creato problemi anche al sistema complessivo. Quando viene rieletto la seconda volta, attenzione: crea un precedente. In quel momento certifica l’incapacità della democrazia parlamentare di nominare un nuovo presidente della Repubblica”, ha evidenziato Antonio Padellaro. “Però è stata la sconfitta dei partiti politici, è stato uno psicodramma”, ha interrotto ad un certo punto Lilli Gruber. “Sì, verissimo, ma lui è stato il medico che ha continuato a somministrare i medicinali che invece di guarire il sistema politico hanno fatto sì che questa malattia permanesse”, ha replicato seccato Antonio Padellaro. (continua a leggere dopo le foto)

Giorgio Napolitano, Padellaro a Mieli: “Hai fatto il ritratto di un grande opportunista”

Intanto Fratelli di Italia ha fatto un importante annuncio: “In concomitanza con l’apertura della Camera ardente per l’emerito Presidente della Repubblica Fratelli d’Italia rinvia di una settimana tutte le iniziative, compreso l’intervento del Presidente Giorgia Meloni, previste per domani”. Rinviate quindi al prossimo week end le iniziative della Kermesse “L’Italia Vincente. Un anno di risultati”, a partire dall’intervento della premier all’Auditorium della Conciliazione previsto domenica mattina.