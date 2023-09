Novanta bambini mangiano dei biscotti e finiscono in ospedale: cosa c’era dentro

Novanta bambini hanno mangiato alcuni biscotti comprati per strada, si sono sentiti male e sono finiti in ospedale. I piccoli studenti hanno acquistato quella che doveva essere la loro colazione alle bancarelle di alcuni venditori ambulanti. Dopo averli ingeriti, però, hanno avvertito nausea, mal di stomaco e vomito. La corsa in ospedale è stata necessaria. Quello che hanno scoperto i medici è veramente assurdo. Non immaginerete mai cosa c’era dentro a quei biscotti. (Continua…)

Leggi anche: IT-Alert, occhio alle truffe: ecco a cosa fare attenzione

Leggi anche: Roberta Ragusa, la clamorosa svolta nel caso

Bambini mangiano biscotti e finiscono in ospedale

Circa novanta bambini sono finiti in ospedale per aver mangiato alcuni biscotti. I piccoli studenti avevano comprato i biscotti sulle bancarelle lungo la strada che ogni giorno li porta a scuola. Dopo averli ingeriti, però, non si sono sentiti bene: nausea, mal di stomaco e vomito. Per loro è stato necessario il ricovero in ospedale. In seguito, il dipartimento dell’Istruzione in una nota ha comunicato che quasi tutti i piccoli studenti sono stati dimessi senza conseguenze: “Solo tre studentesse sono rimaste in ospedale e stanno ancora ricevendo le cure mediche necessarie per tornare in salute“. (Continua…)

Leggi anche: Giorgia Meloni rompe il silenzio dopo il caso sulla cena in pizzeria

Leggi anche: Sbranata dal proprio rottweiler, poi la scoperta choc: cosa aveva fatto poco prima

Dov’è successo

L’episodio è avvenuto alle scuole primarie di Pulamadibogo, a nord-ovest di Pretoria, in Sudafrica. I bambini avevano acquistato i biscotti sulle bancarelle lungo la strada che li porta a scuola. Due venditori ambulanti, di età compresa tra 21 e 19 anni, sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio e dovranno comparire in pretura a Soshanguave. All’inizio dell’anno, il partito sudafricano dell’Alleanza Democratica ha chiesto maggiore controllo sui venditori ambulanti. Quello che hanno scoperto i medici sui biscotti è veramente assurdo. (Continua…)

Biscotti alla cannabis, bambini in ospedale

I novanta bambini sono finiti in ospedale perchè si sospetta che i biscotti ingeriti contenessero tracce di cannabis. Si attendono i risultati di un minuzioso rapporto tossicologico per confermare l’ipotesi. In passato già otto bambini erano stati ricoverati dopo aver mangiato gli stessi biscotti fuori scuola. Nel frattempo, i venditori di snack sono stati arrestati e su di loro pende l’accusa di tentato omicidio.