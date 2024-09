Ina una recente intervista al Corriere della Sera, la nota cantante italiana Ornella Vanoni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul collega e amico Adriano Celentano. Stando alle sue parole, infatti, l’autore di “L’emozione non ha voce” non uscirebbe più di casa. Scopriamo insieme il motivo.(Continua a leggere dopo la foto…)

Adriano Celentano di nuovo sotto i riflettori

Adriano Celentano è tornato sotto i riflettori dopo che, nuovamente, è stato menzionato il suo nome pubblicamente. Sei mesi fa, fu diffusa una presunta intervista rilasciata da Pamela Prati che finì per choccare tutti. In tale intervista ripresa da Dagospia, la modella avrebbe svelato di essere rimasta incinta del “molleggiato” quando aveva solo 20 anni e, mancato l’entusiasmo di quest’ultimo avrebbe deciso di non tenere il bambino. La vicenda si sarebbe conclusa con il biasimo del cantautore nei confronti della showgirl per il suo gesto.(Continua a leggere dopo la foto…)

La smentita di Pamela Prati

Tuttavia, la notizia fu smentita dalla diretta interessata poco dopo l’uscita : “Ho letto (purtroppo) su varie testate una notizia falsa che mi riguarda. Ci tengo a precisare che non ho mai rilasciato PERSONALMENTE (né 45 anni fa né ora) un’intervista del genere: ritengo quest’articolo non veritiero, irrispettoso e offensivo verso una donna della mia età e soprattutto verso una famiglia per cui ho sempre nutrito solo rispetto. Pamela Prati“. Stavolta, invece, il nome di Celentano è stato menzionato da un altro personaggio noto. Ornella Vanoni ne ha parlato durante un’intervista nella quale ha ripercorso il suo passato, dall’infanzia sino ad oggi in cui è prossima a compiere 90 anni.

