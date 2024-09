Da un po’ di tempo Federica Pellegrini ha indossato le vesti di mamma. Dopo il matrimonio con Matteo Giunta, infatti, è arrivata la primogenita, Matilde. Di recente, nel corso di un’intervista al settimanale Sette, si è lasciata andare ad un annuncio sul secondo figlio. (Continua…)

Chi è Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice italiana, specialista dello stile libero di cui è la primatista europea nei 200 e nei 400 m. È soprannominata da molti La Divina ed è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia, nonché una delle più capaci e longeve in assoluto nel suo ambito. Ha preso parte a cinque Olimpiadi: la prima nel 2004 quando a sedicenni anni conquistò la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero divenendo all’epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale; quattro anni dopo a Pechino vinse in quella stessa gara la medaglia d’oro regalando all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto; successivamente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 diventò la prima nuotatrice della storia a partecipare a 5 diverse finali olimpiche di una stessa specialità.

Nel corso degli anni è diventata anche un personaggio televisivo ed ha partecipato ad alcune trasmissioni di intrattenimento come “Italia’s Got Talent” e “Pechino Express”. Presto diventerà anche ballerina per “Ballando con le Stelle”. In un’intervista al settimanale Sette ha fatto un annuncio sul secondo figlio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)