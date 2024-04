Federica Pellegrini in lacrime a Verissimo: cos’è successo

Federica Pellegrini e Matteo Giunta arrivano a Verissimo per raccontare la loro nuova vita da genitori. La Divina entra nello studio di Silvia Toffanin con un look rinnovato: capelli cortissimi come ai tempi dei suoi record olimpionici e un sorriso tutto nuovo. I neo genitori hanno parlato della loro vita con Matilde, nata il 3 gennaio scorso. Nel corso dell’intervista Federica non è riuscita a trattenere le lacrime, vediamo perché.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo

Federica Pellegrini e Matteo Giunta erano gli ospiti più attesi della puntata domenicale di Verissimo. La coppia ha parlato della nuova vita da genitori e quando Silvia ha fatto notare che sembrano essere piuttosto riposati, Federica ha risposto: ” Ci siamo fatti truccare le occhiaie“. L’ex nuotatrice racconta del suo parto: “Ho fatto il cesareo a 48 ore dalle contrazioni lei aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre. Ho avuto contrazioni violente dopo tutte quelle ore ero esaurita mi sorreggeva mio marito perché non riuscivo neanche a stare in piedi”. Matteo spiega come ha vissuto quei momenti: “Sono emozioni forti e c’è stata molta preoccupazione ma da sportivo ho mantenuto la calma“. (continua dopo la foto)

Ora Matilde sta bene. “Dopo il primo periodo difficilissimo ho capito la bellezza di questo momento, lei mangia tantissimo“. Matteo è innamoratissimo: “Anche da mamma Federica è straordinaria“. La Pellegrini, parlando della figlia ha aggiunto: “Matilde assomiglia tantissimo a Matteo, l’ho visto fin dalla prima ecografia e ho sempre detto, “Ma sì fa in tempo a cambiare, ci sono nove mesi da affrontare”… e, invece, è nata uguale al papà». Sul futuro hanno detto: “Ci auguriamo che questa felicità duri per sempre e io e Matteo faremo di tutto per farla crescere serena e felice, speriamo anche di tornare a viverci il matrimonio“. Poi Federica è scoppiata in lacrime. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)