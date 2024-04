“Ti sposo”: la tronista Ida Platano riceve una romantica proposta

“Uomini e Donne”, la tronista Ida Platano ha ricevuto una romantica proposta e ha voluto condividere il momento speciale con i suoi followers. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Belén, l’annuncio sui social allarma i fan: problemi di salute per la showgirl

Leggi anche: Anna Safroncik ha un nuovo fidanzato: di chi si tratta

Il percorso di Ida Platano a “Uomini e Donne”

Le vicende sentimentali di Ida Platano ci hanno tenuti incollati allo schermo per tutta la durata del dating show “Uomini e Donne”. Ida è entrata come corteggiatrice nel programma di Maria De Filippi con la speranza di trovare il vero amore, ma il suo percorso è stato tutt’altro che semplice. Per ben due volte la dama aveva creduto di aver trovato la persona giusta, ma entrambe le relazioni, la prima con Riccardo Guarnieri e poi con Alessandro Vicinanza erano naufragate. Le batoste amorose di Ida sembrano non averle ancora tolto il suo lato da sognatrice, ma sicuramente in diversi momenti di questa ultima edizione ci sono stati momenti difficili. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Grave lutto per Perla Vatiero: la vincitrice del “GF” prende una pausa dai social

Ida Platano: le liti con Mario Cusitore

Ida Platano veste ora i panni di tronista a “Uomini e Donne”, ma sembra più diffidente e disillusa di prima e pretende qualcosa in più dai suoi corteggiatori. Al momento la tronista sembra combattuta tra Mario e Pierpaolo. Nessuno dei due sembra darle abbastanza e lei non sembra convinta sul da farsi soprattutto alla luce delle frequenti incomprensioni e liti con Cusitore. Solo poco tempo fa, la dama minacciava di uscire dal programma senza scelta. Ora però sembra tirare un vento diverso e Ida Platano ha ricevuto una proposta molto romantica.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva