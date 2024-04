Anna Safroncik, classe 1981, è un’attrice ucraina naturalizzata italiana. È diventata nota al grande pubblico nel 2004, quando è entrata nel cast della soap opera di Canale 5 CentoVetrine, in cui ha interpretato il ruolo della perfida Anna Baldi. Il personaggio, una ragazza determinata e cinica, ha subito in seguito un’evoluzione in positivo, uscendo di scena nel 2007. Nel 2024 è tornata a recitare sul piccolo schermo con il ruolo di Elena Astolfi nella miniserie di Canale 5 Se potessi dirti addio, accanto a Gabriel Garko. In queste ore Anna Safroncik è stata paparazzata con il suo nuovo fidanzato. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Michele Bravi, il lieto annuncio sul fidanzato e il desiderio di avere un figlio

Leggi anche: La conduttrice Tv si sposa: le nozze con lo storico fidanzato

Leggi anche: Michele Bravi, chi è il suo fidanzato: poi svela chi è il vip per cui ha una cotta

Leggi anche: Ciro Petrone, la bella notizia dopo il “Grande Fratello”: con chi si è fidanzato

Anna Safroncik ha un nuovo fidanzato: di chi si tratta

A Settembre 2023 Anna Safroncik, una dei volti di riferimento di tantissime fiction Mediaset, annunciava a Diva e Donna che la sua storia d’amore con l’avvocato campano Marco Maria Mazio, durata poco più di un anno, era finita: “Il Paese dei balocchi è sempre bello, ma poi è arrivata la vita vera e in quel momento ho conosciuto meglio il mio fidanzato, ho capito bene chi era e ho preferito darci un taglio”. Ed è ancora il settimanale diretto da Angelo Ascoli ha mostrare per la prima volta il nuovo fidanzato dell’attrice.

“Scopriamo tutti i dettgli nella pagina successiva”