Michele Bravi, il lieto annuncio sul fidanzato e il desiderio di avere un figlio – Michele Bravi si è raccontato senza filtri nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il cantautore, attore e giudice ad Amici, ha parlato di tutto: dal lavoro ai progetti per il futuro, passando per la vita privata. Oggi il giovane si dice felice accanto ad un uomo. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Amici”, il gesto di Emanuel Lo dopo l’eliminazione di Lucia

Leggi anche: “Uomini e Donne”, addio all’amata coppia dopo un anno: cosa è successo

Michele Bravi, il lieto annuncio sul fidanzato e il desiderio di avere un figlio

Da ragazzino i bulli lo chiamavano “Michecca” e lo prendevano a spintoni. Oggi, Michele Bravi ha un milione di fan e duetta con Carla Bruni in una canzone dell’ultimo disco Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi. Si sente sereno, è felice sia da un punto di vista professionale che sentimentale. Ma non è stata facile la scalata al successo: dopo la vittoria a X Factor, il suo primo disco non andò bene e gli dissero che la sua carriera era finita. «La discografia è un mondo brutale. Ero giovane, criticarono aspramente la mia musica e io lo vissi come stessero annientando me. Ora ho le spalle più larghe, ma, se sei un giovane artista, commenti così ti devastano. Da giudice, ad “Amici”, faccio sempre molta attenzione a come mi esprimo», ha dichiarato ad «Oggi» il cantautore. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Amici”, lite in studio tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: “Stai zitta”

Leggi anche: “Amici”, rissa durante la registrazione: interviene una giudice a dividerli

Michele Bravi si è fidanzato e sogna di avere un figlio

Tre anni fa, dopo l’ultimo disco, una crisi: «Ho avuto un blocco, m’inventavo mille scuse. Finché ho letto un libro, La via dell’artista. 12 settimane di esercizi creativi, il primo: calarsi in un lavoro mai svolto. Ho scelto il sarto, giravo col metro in mano e prendevo le misure a chiunque. Ho provato pure la settimana da asceta, testimonio che stare in ginocchio sui ceci fa un male cane. Ma ha funzionato: ho scritto tutto in un mese e mezzo», ha spiegato il giovane.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva