Michele Bravi, chi è il suo fidanzato: poi svela chi è il vip per cui ha una cotta

Michele Bravi, clesse 1994, è un cantautore italiano, vincitore della settima edizione di X Factor. Nel febbraio 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 nella categoria "Big" col brano Il diario degli errori, classificandosi quarto. Nel febbraio 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 nella categoria "Big" col brano Inverno dei fiori, classificandosi decimo. Da marzo 2024 ricopre il ruolo di giudice nella ventitreesima edizione della fase serale di Amici di Maria De Filippi. Sulla piattaforma di Maria De Filippi, Witty Tv, il cantante ha risposto ad alcune domande sia sul suo fidanzato che sulla sua vita privata.

Michele Bravi fidanzato, ecco chi è e che cosa fa nella vita

Periodo decisamente impegnato e fortunato per Michele Bravi, che oltre ad aver pubblicato il singolo in collaborazione con Carla Bruni, è anche tornato ad Amici di Maria come giurato. E proprio sulla piattaforma di Maria De Filippi, Witty Tv, il cantante ha risposto ad alcune domande ed ha rivelato di avere una cotta per Timothée Chalamet: “Se sono su un app di dating cosa scriverei come prima mossa per fare colpo? Dipende cosa cerco. Però direi un semplice ‘ciao come stai?’. Una celebrità per la quale ho una cotta? Mi viene in mente Timothée Chalamet. Che cosa considero red flag in una persona? L’alito cattivo. La mia serie tv confort? Casalinghe Disperate!”

