Belén, l’annuncio sui social allarma i fan: problemi di salute per la showgirl

Belén Rodriguez ha appena lanciato la sua linea di cosmetici con 5 prodotti per realizzare un make up impeccabile. Rebeya il nome del suo brand che ha un impatto visivo davvero esclusivo a partire dal mascara Flama Libre (29,90 euro) e del gloss labbra Baile Libre, (26,90 euro), rappresentati da piccola scultura portatile che richiama in dettaglio le forme sinuose del suo fisico. La showgirl argentina, come molte sue colleghe è entrata nel mondo delle imprenditrici beauty, ma a poche ore dal lancio della sua linea, ha annunciato ai fan di alcuni problemi di salute.

Problemi di salute per Belén

Belén è sparita dai social per quasi due giorni, ma poco fa è tornata per raccontare ai fan la sua ultima disavventura. Poco dopo aver lanciato il suo nuovo progetto commerciale, la showgirl non ha potuto godersi il successo perché è stata costretta a letto dopo aver avuto una intossicazione alimentare. Nelle sue ultime storie Instagram, la ex di De Martino ha raccontato cosa le è capitato, ma senza scendere nei dettagli. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva.