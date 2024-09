Nuovo richiamo tra gli scaffali del supermercato: l’allerta del ministero

Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. Oltre ai richiami di prodotti alimentari, sono pubblicate on line anche le revoche dei richiami successivi a risultati di analisi favorevoli, scadenza o per altri motivi. In queste ore è stato diffuso un nuovo richiamo alimentare in diversi supermercati: vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali lotti sono coinvolti. (Continua a leggere dopo le foto)

Salsiccia secca richiamata dal commercio per rischio salmonella

Un lotto di salsiccia secca è stato ritirato dal commercio per rischio microbiologico a causa della possibile presenza di salmonella nella carne. Lo ha res noto il Ministero della salute attraverso il portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori (qui il richiamo). Il richiamo riguarda la salsiccia secca stagionata venduta sfusa a marchio “Il Baroncino”. Come spiegato nell’avviso, il ritiro dal commercio riguarda solo un lotto si salsiccia: quello con il numero E2 e il termine minimo di conservazione fissato a 90 giorni dalla data di produzione. Le salsicce secche interessate dal richiamo sono prodotte dall’azienda Salumificio Perugino Il Baroncino Snc nel proprio stabilimento di Resina, a Perugia (marchio di identificazione IT 9-3340/L CE) e sono vendute sfuse con peso variabile tra 80 e 100 grammi ciascuna.

