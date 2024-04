Pane e pizza, allarme nei supermercati: scatta il richiamo del Ministero

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana ha fatto scattare i richiami per diversi prodotti alimentari che si trovano tra gli scaffali dei supermercati per la possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Ecco quali sono i marchi finiti nel mirino. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il richiamo del Ministero della Salute

Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo di due lotti di preparati per pizze e pane. La motivazione sarebbe la presenza nei prodotti di allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico i prodotti sono venduti come "senza glutine" ovvero destinati ad una categoria di individui che soffrono di sensibilità e intolleranza al glutine o di Celiachia. Ma vediamo quali sono i prodotti interessati dal richiamo e di che tipo di contaminazione si tratta.

Allergeni non dichiarati in etichetta

I preparati per pizza e pane oggetto del richiamo sono confezionati dall’azienda Molino Rossetto nel proprio stabilimento di produzione di Pontelongo, in provincia di Padova. Il produttore ha lanciato un avviso di richiamo l’8 aprile 2024 richiedendo il ritiro precauzionale dei lotti di prodotto. La preoccupazione riguardava la possibile presenza di senape e sesamo non dichiarati in etichetta come cross contamination. Ma vediamo nello specifico qual è il marchio di prodotto interessato dal ritiro e cosa succederà ora.

