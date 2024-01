Allarme all’Esselunga, scatta il richiamo immediato del prodotto: l’avviso del ministero

La catena di supermercati Esselunga ha richiamato dai suoi negozi un prodotto molto utilizzato dai consumatori. Il motivo è legato alla possibile presenza di allergeni al suo interno. La notizia è stata annunciata in un avviso dal Ministero della salute. Il ritiro è stato disposto in via precauzionale e tutti quelli che l’hanno già acquistato possono riportarlo presso il punto vendita e ricevere un rimborso. (Continua…)

Esselunga richiama un prodotto dal mercato

La nota catena di supermercati Esselunga ha richiamato dal mercato uno dei suoi prodotti. Il ritiro è avvenuto in via precauzionale ed è legato alla presenza dell’allergene del glutine non dichiarato sull’etichetta. La notizia è stata annunciata attraverso un avviso, pubblicato in data 12 gennaio, sulla piattaforma online de Ministero della Salute. La nota catena di supermercati ha già provveduto a ritirare dagli scaffali dei supermercati il prodotto, mentre chi l’ha già acquistato può riportarlo indietro per ricevere un rimborso. (Continua…)

Minestrone richiamato da Esselunga

Esselunga ha richiamato un lotto di Minestrone surgelato a causa di un possibile rischio di presenza di allergeni nel prodotto non dichiarati in etichetta. Il prodotto interessato è quello con numero di lotto LM339A e termine minimo di conservazione fissato al dicembre 2025. Il minestrone è stato prodotto per Esselunga dall’azienda Industrie Rolli Alimentari S.p.A., nel proprio stabilimento di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 600 grammi ciascuna. (Continua…)

Il problema riguarda solo alcune categorie di persone

L’azienda ha già provveduto a ritirare dagli scaffali dei supermercati il minestrone, ma ci teniamo a precisare che il problema riguarda solo alcune categorie di persone. Come abbiamo detto, infatti, il minestrone è stato richiamata per la presenza di glutine non specificato sull’etichetta. Chi non è intollerante al glutine può consumare assolutamente il minestrone. Chi invece è intollerante ed ha già acquistato il prodotto deve assolutamente riportarlo indietro e non consumarlo. Anche se le verdure, i legumi e gli ortaggi presenti nel minestrone non contengono glutine, esso può essere nascosto nei cibi, dove viene aggiunto come additivo.