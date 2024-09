Home | Nubifragio all’alba in Italia: la città ancora in ginocchio

Il maltempo ha deciso di investire l’Italia in questi primi giorni di Settembre, anticipando così l’arrivo dell’autunno dopo un’estate decisamente torrida. La Capitale, Roma, si è appena ripresa dai danni del violento nubifragio di martedì scorso, tra alberi caduti, strade e metropolitane allagate e i fulmini che hanno persino colpito l’Arco di Costantino, quando questa mattina è stata nuovamente investita da un temporale. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Maltempo devastante, almeno tre morti e un disperso: paese nel panico

Leggi anche: Maltempo, violento nubifragio: fulmine danneggia campanile

Leggi anche: Maltempo, violento temporale e frane: strade bloccate

Leggi anche: Meteo, tregua da caldo e afa: dove arriva il maltempo

Nubifragio all’alba in Italia: Roma ancora in ginocchio

Roma si è svegliata oggi 5 Settembre 2024 con il maltempo che metteva di nuovo in ginocchio la città. Fulmini e tuoni hanno accompagnato le prime intense precipitazioni attorno alle 5.00 del mattino. Dopo un paio d’ore di tregua, dalle 7.00 si sono verificati nuovi violenti scrosci di pioggia. Al momento, non si registrano danni o disagi significativi. Come riportato da The social post, le previsioni meteorologiche per oggi, giovedì 5 settembre, indicano un progressivo miglioramento del tempo su Roma. A partire dalla tarda mattinata, sono attese schiarite e il sole potrebbe fare la sua comparsa tra le nuvole. Tuttavia, si segnala un brusco calo delle temperature dovuto alla prima vera rottura dell’estate, con valori che oscilleranno tra i 27° e i 19° gradi.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”