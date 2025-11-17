Abbiamo ampiamente superato la prima metà della stagione NFL: tra squadre storicamente favorite che attraversano momenti di difficoltà e team periferici che stanno dominando le rispettive divisioni, il campionato 2025/2026 si sta configurando come uno dei più interessanti dei tempi recenti. Di riflesso, anche la corsa al premio di MVP, che indica il miglior giocatore della Lega, si è fatta più intrigante e meno scontata di quanto si poteva presupporre a inizio stagione. Facciamo un punto sui principali candidati.

Disclaimer importante: le statistiche sono aggiornate alla Week 10, e non comprendono quindi l’ultimo turno di NFL.

1. Drake Maye, QB, New England Patriots

Drake Maye è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più sorprendenti di questa stagione. Quanto di buono intravisto nella sua annata da rookie sta venendo massimizzato su tutti i livelli, e il quarterback dei New England Patriots sembra già entrato nella sfera dei grandi, guidando la sua squadra al primo posto della AFC. Ha lanciato oltre 2500 yards, con 19 touchdown a fronte di soli 5 intercetti, oltre ad aver corso per quasi 300 yards. Un profilo solido, completo e che promette grandi cose per il futuro.

2. Jonathan Taylor, RB, Indianapolis Colts

Sappiamo bene che a chiunque non sia un quarterback serve un’annata oltre lo straordinario per vincere questo premio. Ed è esattamente ciò che Jonathan Taylor sta facendo. Il running back degli Indianapolis Colts è il catalizzatore dell’attacco più roboante di tutta la lega, e si è già reso autore di performance eccezionali: basta guardare alla Week 10, dove ha corso 244 yard e siglato tre touchdown. Sono numeri incredibili, e se non fosse per il bias che spinge quasi automaticamente il premio di MVP verso i quarterback, Taylor sarebbe senza dubbio il candidato principale.

3. Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams

Torniamo allora a parlare di quarterback, precisamente di Matthew Stafford, che sta vivendo una vera propria stagione di rinascita a 37 anni. Grazie a due terminali offensivi d’élite come Puka Nacua e Davante Adams, è stato in grado di lanciare quasi 2.500 yards e siglare 25 touchdown a fronte di due soli intercetti. Stafford è il pilota di uno così uno degli attacchi più intriganti della NFC West, ed è di certo un nome da fare quando in questa sede.

4. Aidan Hutchinson, DE, Detroit Lions

Se per i giocatori offensivi che non ricoprano il ruolo di quarterback è veramente difficile vincere l’MVP, per i difensori diventa quasi un’utopia. Fino ad ora, solo in due sono riusciti in questa impresa: il difensive tackle Alan Page nel 1971 e il linebacker Lawrence Taylor nel 1986. Hutchinson, gran maestro della difesa dei Detroit Lions, sta giocando a un livello grandioso, portando così a compimento la parabola iniziata lo scorso anno prima che il tremendo infortunio occorso in Week 6 lo mettesse fuori dai giochi per tutta la stagione. Difficilmente Hutchinson vincerà l’MVP, ma è quantomeno da considerare in corsa per il premio, così come lo è per il Defensive Player of the Year e il Comeback Player of the Year.

4. Sam Darnold, QB, Seattle Seahawks

In tanti credevano che quanto fatto vedere da Sam Darnold nella scorsa stagione ai Minnesota Vikings fosse un’anomalia, una singolarità in una carriera con molti più bassi che alti. Invece, il quarterback sta dimostrando che è, come si dice oltreoceano, the real thing. La prima stagione ai Seattle Seahawks è ancora meglio della scorsa: al momento Darnold è tra i migliori in NFL per percentuale di passaggi completi, passer rating e yards passate a partita. Sono serviti quai 8 anni per sbocciare, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

5. Josh Allen, QB, Buffalo Bills

Fino a qualche settimana fa, Josh Allen sembrava diretto a grandi passi verso il suo secondo MVP: le ultime performance dei Buffalo Bills – e anche quelle personali, ad essere onesti – ne hanno però ridimensionato le aspirazioni. Intendiamoci, Allen rimane uno dei due-tre migliori quarterback della NFL e uno dei giocatori più incredibili di questi anni, ma nella stagione corrente sembra aver fatto un paio di passi indietro rispetto alla grande campagna del 2024.

6. Patrick Mahomes, QB, Kansas City Chiefs

I Kansas City Chiefs stanno ancora pagando la pessima partenza in stagione, e qualche errore di troppo sparso qua e là anche nelle settimane successive. Quanto intravisto di buono, però, non permette agli avversari di stare davvero tranquilli: del resto, fino a che ci sarà Patrick Mahomes i Chiefs rimarranno una delle squadre più pericolose di tutta l’NFL. Attenzione, quindi, a considerare Kansas City fuori dalla corsa al Super Bowl e, allo stesso tempo, Patrick Mahomes fuori da quella per l’MVP.

