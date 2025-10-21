La stagione 2025 della NFL si conferma un campionato estremamente equilibrato, dove tutto cambia di settimana in settimana e trovare una netta e chiara contender è sempre più difficile. Anche in questa week non sono mancati risultati a sorpresa, grandi performance individuali e rimonte all’ultimo respiro. Riavvolgiamo dunque il nastro di Week 7.

Il miracolo dei Denver Broncos

Sulla carta, la partita tra New York Giants e Denver Broncos si sarebbe dovuta concludere con una tranquilla vittoria dei secondi, molto più attrezzati sia dal punto di vista tecnico che tattico rispetto agli avversari. Invece, il match tra le due squadre è diventato una delle battaglie più interessanti ed emozionanti dell’anno: i Broncos hanno infatti vinto con una rimonta che è già storica, recuperando uno svantaggio di 19-0 e vincendo per 33-32, segnando tutti i loro punti nell’ultimo quarto. Bo Nix ha fatto vedere quanto vale rendendosi protagonista con ben quattro touchdown – due via aerea, due via terra – in un magistrale ultimo periodo di gara concluso con il field goal di Wil Lutz a tempo ormai scaduto. Sconfitta amarissima per i Giants, che possono comunque consolarsi con un’altra grande prestazione del rookie Jaxson Dart (tre touchdown e un intercetto per lui) e con la consapevolezza che la strada imboccata con questa ricostruzione è quella giusta.

Il baratro senza fine dei Jets

Dalle stelle alle stalle, come si suol dire. Restiamo in tema “New York” per parlare di un’altra squadra della città: i Jets, la peggior franchigia di tutta la NFL. Nello scontro con i Carolina Panthers, i Jets sono anche arrivati a mettere in panchina il quarterback titolare Justin Fields – in evidente difficoltà in questo inizio stagione – in favore del 36enne Tyrod Taylor. Al momento, la squadra è ancora l’unica a non aver vinto neanche una partita, come ci ricorda il suo record di 0-7. Giornata agrodolce per i Carolina Panthers, che da un lato perdono il QB Bryce Young per infortunio, ma dall’altro trovano il primo record positivo da ben quattro anni.

I Colts fanno sul serio

Settimana dopo settimana, i Colts stanno facendo terra bruciata di tutte le attenuanti che i più scettici stanno utilizzando per minimizzare il loro inizio di stagione, che conta 6 vittorie e 1 sconfitta. L’ultimo successo è arrivato proprio in questa week, un roboante 38-24 contro i Los Angeles Chargers che ha di nuovo messo in mostra come Shane Steichen sia il playcaller più audace e interessante dell’NFL in questo momento. Daniel Jones continua a guidare un ottimo reparto offensivo, giocando con solidità e facendo via via dimenticare la tremenda esperienza ai Giants, mentre Jonathan Taylor sta conquistando sempre più attenzioni come possibile MVP. L’offensiva dei Colts è semplicemente inarrestabile: nelle prime sette partite ha macinato 232 punti, il terzo totale più alto della storia della franchigia. La difesa non è così performante, sopratutto per quanto riguarda i cornerback, ma per ora un attacco del genere basta e avanza per vincere le partite.

Kansas City è tornata a fare sul serio

Il burrascoso inizio di stagione dei Kansas City Chiefs sembra ormai essere un lontano ricordo: la squadra guidata da Patrick Mahomes sta ritrovando molti dei giocatori infortunati, e di settimana in settimana sembra più forte e più incisiva. Nel weekend è arrivata solidissima vittoria per 31-0 nello scontro divisionale con i Las Vegas Raiders: certo, i Raiders al momento hanno forse il peggior quarterback della lega in Geno Smith, ma la difesa di Kansas City è stata chirurgica nel non lasciare nemmeno uno spiraglio. L’attacco ha ritrovato Rashee Rice, che alla sua prima partita della stagione ha debuttato con due touchdown.

Quanto lontano possono arrivare i Chicago Bears?

Poco più di un mese fa, i Chicago Bears cominciavano la stagione con un record di zero vittorie e due sconfitte, con tanto di sfogo del neo allenatore Ben Johnson in merito all’attitudine pigra dell’intera squadra tanto in allenamento quanto in partita. Al momento, la squadra sta lottando per la vetta della NFC North con un record di 4-2, frutto delle quattro vittorie consecutive ottenute da quel momento. Il gameplay ordito sta finalmente mettendo Caleb Williams nelle migliori condizioni possibili per liberare tutto il proprio talento – anche se, a onor del vero, nel match con i Saints non è stato troppo brillante – e anche il run game ne esce rivitalizzato. Ad ora è difficile fare previsioni, ma i Bears potrebbero arrivare più lontano di quanto si pronosticava a inizio stagione.

