Nella notte tra giovedì settembre e venerdì 5 settembre ricomincia l’NFL, il campionato di football americano più famoso al mondo. Le squadre hanno completato i loro roster e sono pronte a darsi battaglia per conquistare il Vince Lombardi Trophy, il premio assegnato ai vincitori del Super Bowl. Ecco le partite più interessanti che vedremo fino a lunedì notte e i protagonisti da tenere d’occhio.

Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles

La stagione NFL si apre con i campioni in carica, i Philadelphia Eagles, che ospitano i Dallas Cowboys orfani del loro miglior difensore, Micah Parsons. Il dramma legato al rinnovo contrattuale di quello che è uno dei migliori pass rusher della Lega si è infine risolto con la partenza di quest’ultimo verso Green Bay: ora, la già disastrata difesa dei Cowboys ha perso anche il suo ultimo baluardo. I pronostici danno ampiamente favoriti i Philadelphia Eagles, che in sostanza sono gli stessi ad aver vinto il Super Bowl a febbraio. E noi non ci sentiamo di smentire i bookmakers.

Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers

Pochissimi giocatori, forse nessuno, sono in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico come Patrick Mahomes: la sua presenza è un ottimo motivo per guardare la partita tra Chiefs, che vogliono ripartire con il piede giusto dopo il Super Bowl perso, e i Chargers, che hanno ulteriormente rinforzato il proprio reparto offensivo e si preparano a un’altra grande stagione sotto la guida di Jim Harbaugh.

Las Vegas Raiders vs New England Patriots

Passiamo ora alla domenica, la giornata tradizionalmente più ricca di scontri. La partita dei Las Vegas Raiders coincide con il debutto di Ashton Jeanty, il running back più atteso della nuova generazione e finalista all’ultimo trofeo Heisman, dedicato ai migliori giocatori del college. I Patriots cercheranno di compiere un passo avanti rispetto all’anno scorso, ormai certi di aver pescato in Drake Maye un possibile QB franchise su cui puntare.

Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons

Baker Mayfield ha concluso lo scorso anno finendo nella top 4 di tutte le categorie più importanti per un quarterback, dimostrando come sia uno dei profili più sottovalutati della NFL. I Bucs ripartono da lui, mentre i Falcons auspicano che quanto fatto intravedere da Michael Penix Jr. nelle ultime giornate del 2024/2025 sia di buon auspicio per il futuro della squadra.

Detroit Lions vs Green Bay Packers

I Detroit Lions si approcciano alla stagione 2025/2026 piuttosto ridimensionati dal punto di vista offensivo: sono infatti partiti, tra gli altri, il centro Frank Ragnow e soprattutto il coordinatore offensivo Ben Johnson. Di fronte si troveranno i Packers, che dopo la trade che ha portato in gialloverde l’All-Pro Micah Parsons sono indicati come una legittima contender per il Super Bowl.

Houston Texans vs Los Angeles Rams

Questa sarà un anno cruciale per il quarterback dei Texans CJ Stroud, autore di un’incredibile annata da rookie e di una deludente seconda stagione. La squadra di Houston ha rinforzato la sua difesa, che si candida ad essere una delle migliori della NFL: i primi avversari a testarla saranno i Los Angeles Rams, che hanno acquisito l’ambito ricevitore Davante Adams.

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks

Due squadre che stanno cercando di ritrovarsi: questo vale soprattutto per i 49ers, reduci da un’annata tremenda nella quale sono stati falcidiati dagli infortuni. Ora, il running back Christian McCaffrey è tornato, anche se la sua tenuta fisica rimane un problema. I Seahawks provano a rilanciarsi con Sam Darnold, reduce dalla migliore annata della sua carriera: sarà stato un anno fortunato o qualcosa nel quarterback è davvero cambiato?

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills

Il Sunday Night Football ci regala Baltimore Ravens vs Buffalo Bills, uno dei migliori matchup di tutta l’NFL e attesissimo rematch delle ultime semifinali AFC. È di nuovo Lamar Jackson vs Josh Allen, finalisti dell’ultimo premio di MVP, poi vinto da quest’ultimo: siamo solo alla prima giornata, eppure questo scontro potrebbe già rivelarsi fondamentale nella corsa al titolo.

Minnesota Vikings vs Chicago Bears

La Week 1 della NFL sarà chiusa dal Monday Night, affidato a Minnesota vs Chicago. Questo è un match decisamente interessante: i Bears si sono occupati di migliorare il reparto più importante del loro gioco, alzando il livello di una offensive line che avrà il compito di mettere Caleb Williams nella miglior condizione possibile per lanciare, e i Vikings potranno finalmente schierare il quarterback J.J. McCarthy, draftato nel 2024 ma rimasto fuori per tutta la stagione a causa di un brutto infortunio.

