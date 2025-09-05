Settembre è arrivato, e con lui tornano i grandi appuntamenti sportivi. Questo mese sarà ricchissimo di eventi da non perdere: dal calcio al basket, passando per il football americano, i motori, la pallavolo e la boxe, c’è davvero di tutto. Non importa di quale disciplina siate appassionati, settembre saprà di sicuro regalarvi grandi momenti. Ecco cosa dovete segnare sul calendario.

I big match della Serie A

La Serie A è appena cominciata, ma questo non significa che dovremo aspettare molto per vedere delle grandi partite, i cui esiti potrebbero ripercuotersi sulla prima parte del campionato. Il 13 settembre, ad esempio, ci sarà Juventus-Inter: il derby d’Italia è un match imperdibile, che dirà molto sullo stato delle due squadre coinvolte e sulle loro ambizioni. La settimana dopo, precisamente il 21 settembre, sarà la volta di Lazio-Roma, mentre in quella successiva (28 settembre) occhi su Milan-Napoli.

Ricomincia l’NFL

Settembre è anche il mese in cui il football americano torna a popolare le cronache sportive: da giovedì 4 settembre a lunedì 8 settembre si tiene la Week 1 dell’NFL, con tutte le sue affascinanti storyline. Tra i match da non perdere vi segnaliamo:

Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers

Cincinnati Bengals vs Cleveland Browns

Las Vegas Raiders vs New England Patriots

Detroit Lions vs Green Bay Packers

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills

Minnesota Vikings vs Chicago Bears

La Champions League 2025/2026 al via

Torna anche il grande calcio europeo. La Champions League 2025/2026 parte ufficialmente il 16 settembre con la prima giornata del girone unico, il nuovo formato varato nella scorsa edizione. A settembre si giocheranno le prime due giornate (su otto previste), e le quattro italiane in corsa sono attese da grandi scontri. Tra i diversi, suggeriamo Manchester City vs Napoli, Juventus vs Borussia Dortmund, Ajax vs Inter e PSG vs Atalanta.

Italia-Slovenia agli Europei di basket

Battendo la Spagna, l’Italia si è qualificata agli ottavi di finale degli Europei di basket, con cui si inaugura la fase a eliminazione diretta del torneo. Qui affronterà la Slovenia di Luka Doncic, una delle favorite alla vittoria finale anche e soprattutto per l’ottimo stato di forma del suo leader maximo. La partita si terrà domenica 7 settembre alle 17.30 e verrà trasmessa sia da Sky che da Rai 2.

Vale la pena dare un’occhiata anche alle altre partite degli ottavi del torneo, soprattutto a Serbia-Finlandia, a Francia-Georgia e a Grecia-Israele.

Il mondiale di pallavolo maschile

Dal 12 al 28 settembre occhi sul Mondiale maschile di pallavolo, giunto alla sua 21esima edizione: la manifestazione si terrà nelle Filippine, e ospiterà le 32 squadre migliori del pianeta come il Brasile, la Polonia, la Germania, l’Argentina e l’Egitto. Tutti questi team stanno mirando a detronizzare l’Italia, campionessa in carica che sarà chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2022 in Polonia e Slovenia.

Il Gran Premio di Monza

La Formula 1 torna in Italia. Il 7 settembre alle ore 15 prenderà il via il Gran Premio di Monza, dove la Ferrari sarà chiamata a una grande prova di forza davanti al pubblico di casa. Al momento, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono rispettivamente al quinto e sesto posto della classifica della competizione.

Il Gran Premio di Rimini

Restiamo nell’ambito dei motori. Settembre è anche il mese in cui il Motomondiale, il Circus a due ruote più amato al mondo, torna in Italia. Il Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini infiammerà il circuito di Misano il 14 settembre. Un’occasione da sfruttare per Pecco Bagnaia, al momento al terzo posto della classifica generale del Mondiale.

Canelo Alvarez vs Terence Crawford

Dopo due anni di voci, smentite, ipotesi e tentativi, Canelo Alvarez vs Terence Crawford è realtà. Lo scontro è uno dei più attesi del pugilato moderno, e vedrà due dei più grandi campioni di quest’epoca affrontarsi in uno scontro che promette di restare nella storia. La posta in gioco è altissima e non si “limita” alle cinture della categoria supermedi: se dovesse vincere Alvarez, infliggerebbe a Crawford la sua prima sconfitta in carriera, mantenendo l’imbattibilità nella categoria supermedi e compiendo un altro passo verso la Hall Of Fame; se la spuntasse Crawford, diventerebbe il primo pugile della storia ad essere campione indiscusso in tre categorie di peso diverse nell’epoca delle quattro cinture.

