Europei di basket, meravigliosa Italia: sconfitta la Spagna in rimonta

Ci sono serate che rimangono nella storia, e che ha visto l’Italia del basket rimontare un avversario fortissimo agli Europei è una di queste. La Nazionale del basket, guidata da Pozzecco, ha compiuto un’impresa che ha del miracoloso, sconfiggendo la temibile Spagna in una partita al cardiopalma.

La squadra di coach Pozzecco, dopo un inizio da incubo, ha mostrato il cuore e la grinta che le sono valsi la qualificazione agli ottavi di finale, regalando ai tifosi un’emozione indescrivibile e rendendo più concreto il sogno di arrivare a conquistare una medaglia. È stata la vittoria della determinazione, del gioco di squadra e di un’incrollabile fiducia nelle proprie capacità. (continua dopo la foto)

La sfida contro la Spagna non era iniziata sotto i migliori auspici per gli Azzurri. La Furia Rossa ha subito inflitto un parziale di 13-0 che ha messo a nudo le difficoltà offensive dell’Italia. Ma la squadra, spinta dalla voglia di non arrendersi mai, ha saputo reagire con grande carattere.

L’esperienza di Fontecchio e la fisicità di Niang hanno raddrizzato la partita, riducendo lo svantaggio a -8 al termine del primo quarto. Nel secondo periodo, l’ingresso di Diouf e Thompson ha dato nuova linfa, portando l’Italia a un soffio dal pareggio. A metà gara, il punteggio era di 36-30 per gli iberici, ma la partita era ancora tutta da giocare.

Il terzo quarto è stato il momento di svolta. Sotto i riflettori è salito un Momo Diouf in stato di grazia, che ha dominato in attacco e in difesa, trascinando i compagni con la sua energia. Diouf ha raggiunto quota 14 punti, diventando il miglior marcatore dell’Italia.

Il suo contributo è stato fondamentale per il sorpasso, concretizzato da Procida che ha riportato il risultato in parità, 47-47, prima del definitivo +2 che ha chiuso il periodo. L’ultimo quarto è stato un vero e proprio thriller. (continua dopo la foto)

Nonostante la Spagna sia tornata in partita grazie a un ispirato Aldama, e nonostante l’infortunio alla caviglia di Saliou Niang (per lui una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi), l’Italia ha tenuto i nervi saldi e ha saputo costruire il successo con tenacia e pazienza.

Un antisportivo commesso dagli spagnoli su Spissu ha consegnato la vittoria agli Azzurri. La sirena è suonata sul 67-63, un risultato che non solo ha garantito il passaggio del turno, ma che ha anche messo l’Italia in vetta al girone. Ora la Spagna dovrà lottare fino all’ultimo per evitare una clamorosa eliminazione.

