La Formula 1 torna in Italia: è il momento del Gran Premio di Monza, una delle corse più amate e delle colonne portanti del Mondiale a quattro ruote più famoso del mondo. Domenica 7 settembre 2025 alle ore 15 si disputerà la 76esima edizione del Gran Premio d’Italia, che ha sempre trovato casa nella città di Monza (l’unica eccezione è stata nel 1980, quando si è tenuto a Imola per lavori di ammodernamento della pista lombarda). Tutti gli occhi saranno puntati, ovviamente, sulla Ferrari: il GP di Monza è infatti l’occasione per tutti i tifosi italiani di vedere da vicino le auto e i piloti della propria scuderia del cuore, e bisogna anche sottolineare come spesso questa gara riservi grandi gioie ai tifosi Ferrari. Lo scorso anno, ad esempio, è stato Charles Leclerc a tagliare il traguardo per primo.

Mentre ci avviciniamo al Gran Premio, allora, ripercorriamo la storia della Ferrari a Monza, un legame da sempre sinonimo di successo.

Le vittorie della Ferrari a Monza

Come già detto, tra la Ferrari e Monza c’è un legame speciale e profondo. Oltre alla vicinanza con i tifosi di casa, bisogna infatti sottolineare come la scuderia di Maranello abbia raccolto più vittorie qui che in ogni altro circuito. Sono ben 20 i successi firmati dal cavallino sul circuito di Monza, arrivati tra l’altro grazie a 11 piloti differenti. Questi i trionfi nel dettaglio:

Alberto Ascari (1951) Alberto Ascari (1952) Phil Hill (1960) Phil Hill (1961) John Surtees (1964) Ludovico Scarfiotti (1966) Clay Regazzoni (1970) Clay Regazzoni (1975) Jody Scheckter (1979) Gerhard Berger (1988) Michael Schumacher (1996) Michael Schumacher (1998) Michael Schumacher (2000) Rubens Barrichello (2002) Michael Schumacher (2003) Rubens Barrichello (2004) Michael Schumacher (2006) Fernando Alonso (2010) Charles Leclerc (2019) Charles Leclerc (2024)

Come potete vedere, Michael Schumacher è il pilota più titolato a Monza. Grazie a lui e a Barrichello la Ferrari ha vissuto un vero e proprio periodo d’oro a Monza tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, trionfando per ben 7 volte in 11 anni (1996-2006).

Anche se meno prestigiose delle vittorie, le pole position Ferrari rivestono un ruolo importante nell’atlante statistico che racconta la storia del Cavallino a Monza. Nello specifico sono 23:

3 ad opera di Michael Schumacher (1998, 2000, 2003)

2 ad opera di Alberto Ascari (1952, 1953)

2 ad opera di John Surtees (1963, 1964)

2 ad opera di Jacky Ickx (1970, 1972)

2 ad opera di Niki Lauda (1974, 1975)

2 ad opera di Charles Leclerc (2019, 2022)

1 ad opera di Juan Manuel Fangio (1956)

1 ad opera di Phil Hill (1960)

1 ad opera di Wolfgang Von Trips (1961)

1 ad opera di Mike Parkes (1966)

1 ad opera di Mario Andretti (1982)

1 ad opera di Jean Alesi (1994)

1 ad opera di Rubens Barrichello (2004)

1 ad opera di Fernando Alonso (2010)

1 ad opera di Kimi Räikkönen (2018)

1 ad opera di Carlos Sainz Jr. (2023)

I precedenti dei piloti della Ferrari a Monza

A questo punto, viene da chiedersi quale sia il rapporto dei due piloti della Ferrari – Charles Leclerc e Lewis Hamilton – con l’autodromo italiano. La buona notizia per i tifosi è che entrambi sanno già come si vince qui, ma andiamo nel dettaglio:

Charles Leclerc partecipa per la prima volta al GP di Monza nel 2018, arrivando 11° con la Sauber. L’anno dopo passa in Ferrari e, alla prima esperienza sulla rossa, vince il Gran Premio. Nel 2020 si ritira dalla corsa, nel 2022 arriva 4°, nel 2023 2° e nel 2024 vince di nuovo.

partecipa per la prima volta al GP di Monza nel 2018, arrivando 11° con la Sauber. L’anno dopo passa in Ferrari e, alla prima esperienza sulla rossa, vince il Gran Premio. Nel 2020 si ritira dalla corsa, nel 2022 arriva 4°, nel 2023 2° e nel 2024 vince di nuovo. Lewis Hamilton debutta a Monza nel 2007, arrivando 2° a bordo della McLaren. Con la medesima scuderia arriva 7° nel 2008, 12° nel 2009, si ritira nel 2010, 4° nel 2011 e nel 2012, alla sua ultima esperienza con l’auto britannica, vince il GP. Passa in Mercedes, con cui arriva 9° nel 2013, 1° nel 2014, nel 2015, nel 2017 e nel 2018, 2° nel 2016, 3° nel 2019, 7° nel 2020, si ritira nel 2021, 5° nel 2022, 6° nel 2023 e 5° nel 2024.

Cosa aspettarsi dal GP di Monza 2025: i pronostici

Vincere il Gran Premio di domenica 7 settembre non sarà semplice per la Ferrari: quest’annata sembra essere destinata alla McLaren, con Piastri e Norris favoriti anche per la vittoria di questa corsa. Subito dopo troviamo il solito Max Verstappen, che sa bene come vincere qui in Italia. Il pubblico e il clima di casa, però, non vanno sottovalutate: Leclerc ha dato prova di saper tirar fuori il meglio da sé stesso e dalla sua vettura in ben due occasioni, e anche Hamilton ha già vinto più volte su questo circuito. Quello che ci si può aspettare è sicuramente una gara combattuta e di alto livello.

