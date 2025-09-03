Statistiche e quote GP Monza: Ferrari cerca il podio

Il Gran Premio di Monza rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più attesi del calendario di Formula 1, soprattutto per i tifosi della Ferrari. Dopo un fine settimana difficile in Olanda, concluso con un doppio ritiro, la scuderia di Maranello si prepara ad affrontare la gara di casa domenica 7 settembre alle ore 15. L’attenzione è tutta sulle prestazioni delle Rosse, con i bookmakers che propongono quote e dati interessanti riguardo le possibilità di podio e vittoria per Leclerc e compagni.

Ferrari a Monza: il contesto della gara di casa e le aspettative

Il GP di Monza arriva in un momento cruciale della stagione per la Ferrari, reduce da un weekend negativo a Zandvoort: entrambe le vetture sono state costrette al ritiro, segnando una delle peggiori prestazioni dell’anno. La pressione è dunque alta per il team italiano, che punta a riscattarsi davanti al pubblico di casa. Nel 2024, Leclerc ha conquistato un trionfo memorabile proprio a Monza, precedendo piloti del calibro di Piastri e Norris, ora in piena lotta per il titolo mondiale. L’atmosfera sarà elettrica al Tempio della Velocità, con il tutto esaurito sugli spalti e grandi aspettative per un risultato di prestigio delle Rosse. Un successo a Monza rappresenterebbe non solo una rivincita sportiva, ma anche un segnale di ripartenza in una stagione finora complicata.

Statistiche comparative: forma attuale e risultati recenti dei top team

La stagione della Ferrari è stata finora segnata da difficoltà e risultati altalenanti. Di seguito alcuni dati riepilogativi:

Ferrari è l’unico top team a non aver ancora vinto un Gran Premio nel 2024.

è l’unico top team a non aver ancora vinto un Gran Premio nel 2024. Il miglior risultato è il trionfo nella Sprint di Hamilton a inizio mondiale.

a inizio mondiale. Nella classifica costruttori, la Ferrari si trova al secondo posto con 260 punti, ben distanziata dalla McLaren (584 punti), ma con Mercedes (248 punti) e Red Bull (214 punti) pronte ad approfittare di eventuali passi falsi.

si trova al secondo posto con 260 punti, ben distanziata dalla (584 punti), ma con (248 punti) e (214 punti) pronte ad approfittare di eventuali passi falsi. Il podio di Leclerc nella scorsa edizione del GP di Monza è stato seguito dal quarto posto di Sainz, davanti a Hamilton.

I precedenti recenti mostrano quindi una Ferrari alla ricerca della continuità, con il circuito di casa che potrebbe offrire l’occasione giusta per invertire la tendenza negativa.

Quote principali disponibili per podio e vittoria Ferrari a Monza

I principali operatori di scommesse hanno già pubblicato le quote relative alle possibilità di podio e vittoria per la Ferrari al GP di Monza. Analizzando i dati:

Pilota Quota Podio Quota Vittoria Leclerc 2,10 (Netbet) – 2,00 (Vincitu) – 1,85 (Snai) 9,50 (Admiralbet, Bet365, William Hill) – 8,00 (Goldbet) Hamilton 10,00 (Vincitu) – 8,00 (Netbet) – 7,50 (Snai) –

Le quote evidenziano come il podio per Leclerc sia considerato un risultato possibile, mentre il successo finale della Ferrari viene visto come un’opzione più remota, ma non impossibile, soprattutto considerando la spinta del pubblico di casa.

Tendenze e curiosità numeriche sul GP di Monza e sulla Ferrari

Il GP di Monza è storicamente favorevole alle sorprese e alle prestazioni di rilievo da parte della Ferrari. Tra le tendenze più interessanti:

L’ultima vittoria di una Ferrari a Monza risale al 2024 con Leclerc .

a Monza risale al 2024 con . Negli ultimi anni, la gara di casa ha sempre visto almeno una delle Rosse lottare per le posizioni di vertice.

Nonostante le difficoltà stagionali, il pubblico del Tempio della Velocità continua a sostenere la squadra con entusiasmo, trasformando l’evento in una vera festa tricolore.

continua a sostenere la squadra con entusiasmo, trasformando l’evento in una vera festa tricolore. I dati sulle quote mostrano come il mercato creda ancora nelle possibilità di un risultato importante per la scuderia italiana.

In conclusione, il Gran Premio di Monza rappresenta una tappa fondamentale per la stagione della Ferrari. Le statistiche, i precedenti e le quote dei bookmakers sottolineano la difficoltà dell’impresa, ma anche il potenziale per un risultato di prestigio di fronte al pubblico di casa. L’attesa per la gara è altissima e si preannuncia un weekend di grande interesse sportivo e statistico.