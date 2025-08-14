Ferrari 2026, i piani di Hamilton tra polemiche e delusioni in pista

La discussione sui dossier che Lewis Hamilton avrebbe consegnato alla Ferrari in vista del 2026 ha acceso un dibattito molto acceso e ha rivelato le sfide che il pilota britannico sta affrontando nel suo primo anno a Maranello. Le recenti prestazioni deludenti, in particolare nei weekend di gara di Spa e Budapest, hanno messo in discussione l’efficacia e l’opportunità di queste sue proposte, soprattutto se confrontate con i risultati più convincenti del compagno di squadra Charles Leclerc. L’intera vicenda solleva interrogativi non solo sulla condizione attuale di Hamilton, ma anche sulle dinamiche interne della Scuderia e sul futuro che si sta delineando per il team.

La presunta funzione dei documenti

Secondo quanto riportato da fonti specializzate come formulapassion.it, i documenti in questione non sarebbero un singolo blocco di proposte, ma il risultato di un processo evolutivo. Hamilton avrebbe iniziato a stilare la prima parte del dossier raccogliendo le sue impressioni dopo le prime gare della stagione, un periodo di adattamento in cui il pilota ha cercato di comprendere la nuova monoposto e il metodo di lavoro del team. La seconda parte, invece, sarebbe stata aggiunta durante la pausa estiva, un momento cruciale che gli ha permesso di accumulare una maggiore conoscenza della vettura e delle procedure operative della Ferrari. Questo approccio a fasi suggerisce una volontà di non agire d’impulso, ma di basare le proprie proposte su un’analisi progressiva e più approfondita. L’obiettivo, a quanto pare, non era quello di imporre direttive, ma di avviare un dialogo costruttivo per identificare potenziali aree di miglioramento.

Le critiche e la difesa di Hamilton

Le critiche rivolte a Hamilton non sono tardate ad arrivare. Alcuni osservatori hanno espresso la preoccupazione che il pilota stesse sconfinando dai suoi ruoli, comportandosi quasi come un team principal e mettendo in discussione l’autorità di Fred Vasseur. Questo tipo di comportamento, sebbene motivato dalla ricerca della perfezione e della vittoria, potrebbe essere percepito come un’ingerenza, specialmente in un team con una struttura e una storia così consolidate come la Ferrari. Hamilton, tuttavia, ha respinto con fermezza queste accuse. In una sua dichiarazione, ha chiarito che i suoi dossier non contenevano “ordini per la scuderia”, ma erano piuttosto una raccolta di idee e spunti di riflessione. Frasi come “Se facessimo questo?” o “Abbiamo già provato questo?” indicano un approccio basato sulla curiosità e sulla collaborazione, non sull’imposizione. Il pilota ha inoltre sottolineato la ricezione positiva da parte di Vasseur, suggerendo che il team principal abbia accolto le sue proposte come un’occasione per un confronto costruttivo.

Nonostante le buone intenzioni, le difficoltà di Hamilton nell’integrarsi pienamente nella realtà di Maranello sono evidenti. Il pilota britannico, abituato per anni a lavorare con strutture consolidate e vincenti come McLaren e Mercedes, sta trovando un ambiente e un work-flow molto diversi. Questo divario culturale e organizzativo si riflette nelle sue prestazioni altalenanti e in una certa frustrazione che traspare dalle sue dichiarazioni. In particolare, la sua lamentela di aver trovato un “background” non specificato ma poco positivo a Maranello, suggerisce che le sfide non siano solo tecniche o di messa a punto della vettura, ma anche legate alle dinamiche e alla cultura interna del team. Questo aspetto è cruciale, perché un ambiente di lavoro coeso e positivo è fondamentale per il successo, e la sua assenza può minare anche il talento del pilota più esperto. La necessità di adattarsi a un nuovo metodo di lavoro e di superare queste difficoltà interne rappresenta la vera sfida per Hamilton e per la Ferrari.

Le ripercussioni sul futuro e il confronto con Leclerc

La situazione attuale ha inevitabili ripercussioni sul futuro del team. Le prestazioni di Hamilton, seppur con sprazzi di genialità, sono state in diverse occasioni meno brillanti rispetto a quelle di Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, ha dimostrato di essere più a suo agio con la vettura e con l’ambiente, lottando costantemente per posizioni di vertice e conquistando anche una pole position. Questo confronto impari non solo solleva interrogativi sulla buona fede e sulla validità delle proposte di Hamilton, ma potrebbe anche creare una dinamica interna complessa. Se il divario di prestazioni dovesse persistere, il team potrebbe trovarsi a dover gestire due piloti con approcci molto diversi: uno, Leclerc, già perfettamente integrato e a suo agio; l’altro, Hamilton, ancora in fase di adattamento e con la necessità di imprimere un suo segno. La capacità della Ferrari e di Vasseur di bilanciare le esigenze e gli approcci di entrambi i piloti sarà fondamentale per il successo del team nel 2026.

