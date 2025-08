Ferrari, parlano i piloti: “Di quest’anno non si salva niente”

La domenica ungherese della Ferrari è tutta in due volti: quello deluso di Charles Leclerc, che vede sfumare una delle pochissime occasioni per vincere nel 2025, e quello spento di Lewis Hamilton, dodicesimo, ormai lontano anni luce dai giorni da dominatore. Il quarto posto finale del monegasco non basta a mascherare una frustrazione crescente, mentre i dubbi sulla reale competitività del campione britannico a 40 anni diventano ogni giorno più concreti.

Delusione Ferrari dopo la grande illusione… riscatto Norris rabbia Piastri Hamilton? Inutile, lo ha detto lui… #HungarianGP https://t.co/QnLE6xR35a pic.twitter.com/iV7fb9LUxe — umberto zapelloni (@uzapelloni) August 3, 2025

La pole sfiorata in qualifica aveva acceso le speranze, ma la gara ha raccontato un’altra storia. “In macchina non avevo tutte le informazioni, ma abbiamo avuto un problema al telaio”, ha spiegato Leclerc, visibilmente irritato. “Da quel momento in poi sono stato un passeggero. È frustrante, abbiamo una sola chance all’anno di vincere e forse era questa. Il passo c’era, ed è per questo che sono così deluso. Per adesso non salvo niente di questa stagione”.

Il team principal Fred Vasseur ha confermato i problemi tecnici e lo stato d’animo teso nel box: “Il gap nei primi due stint non era enorme, eravamo in controllo. Charles ha fatto un’ottima prestazione, ma poi abbiamo perso ritmo e la gara ci è sfuggita di mano”.

La situazione non migliora guardando all’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton. Anzi. Dodicesimo in qualifica, dodicesimo in gara, nessun punto e un bilancio stagionale da incubo. “Non avevo aspettative, ma sta andando peggio di qualsiasi altra mia stagione”, ha ammesso con onestà. “Ma se ho perso la voglia? No, amo ancora correre”. (continua dopo la foto)

Anche Vasseur ha provato a spiegare la giornata nera dell’inglese: “Ha perso due posizioni al via, è rimasto bloccato nel traffico per 30 giri, abbiamo provato una strategia a una sosta ma era troppo tardi”. L’ex Mercedes, che a inizio anno sembrava la pedina in grado di alzare l’asticella della Ferrari, oggi fatica a tenere il passo del compagno, battuto quasi sempre e con distacchi consistenti.

La stagione è ancora lunga, ma l’entusiasmo attorno alla coppia Leclerc-Hamilton si sta incrinando. E a Maranello, le risposte continuano a mancare.

