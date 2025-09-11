La notte di sabato 13 settembre è una data che gli appassionati di pugilato hanno cerchiato in rosso sul calendario da molto tempo: Canelo Alvarez e Terence Crawford si stanno per affrontare in uno degli incontri più attesi dell’anno, e uno dei più anticipati in assoluto. Il match vedrà affrontarsi due dei migliori pugili della storia, capaci di vincere cinture e titoli e di ergersi a pinnacolo di questo sport. Abbiamo pensato di preparare una guida per arrivare preparati ad un match la cui eco continuerà a farsi sentire nei prossimi anni e che, una volta terminate le carriere di Crawford e Canelo, potrebbe rivelarsi un turning point di fondamentale importanza per le rispettive legacy.

Cosa c’è in palio nel match tra Canelo e Crawford

Il match fra Alvarez e Crawford mette in palio un piatto ricchissimo: in primis ci sono le quattro cinture (WBO, WBC, WBA e IBF) della categoria dei pesi super medi – al momento detenute da Canelo Alvarez – e, di conseguenza, il titolo di campione indiscusso della categoria. A questo si legano i risultati personali che i due pugili andrebbero a conseguire: se vincesse Canelo, rimarrebbe imbattuto in questa categoria (le uniche due sconfitte della sua carriera arrivano infatti in altre classi di peso) confermandosi il miglior pugile di sempre in questa specifica classe; se dovesse essere Crawford a vincere, l’americano diventerebbe il primo pugile della storia ad essere eletto undisputed champion in tre classi di peso diverse, avendo già unificato tutte le cinture dei super leggeri e dei welter. Inoltre, è verosimile che chi vincerà questo scontro balzerà in cima alla classifica pound-for-pound di The Ring, un riconoscimento che di fatto significa essere riconosciuto come il pugile migliore del mondo. Un montepremi più che sufficiente per convincervi a guardare il match.

Chi sono Canelo Alvarez e Terence Crawford?

A un fan del pugilato questa sezione potrebbe sembrare superflua, ma è giusto che tutti abbiano bene a mente chi sono i due pugili che si affronteranno. Canelo Alvarez, messicano, ha 35 anni e vanta un record di 63 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte: un percorso eccezionale, che lo ha visto battere avversari del calibro di Gennady Golovkin, Sergey Kovalev, Callum Smith, Miguel Cotto e Billy Joe Saunders e diventare uno dei più grandi di sempre. Terence Crawford non ha ancora perso, e il suo résumé conta 40 vittorie su 40 incontri: tra i tanti che ha sconfitto ricordiamo Amir Khan, Ricky Burns, Shawn Porter e, da ultimo, Errol Spence Jr.

Le chiavi tattiche della sfida

Prima di andare a fondo della questione tattica, dobbiamo fare una doverosa premessa: ad affrontarsi sono due dei migliori pugili al mondo, tra i più esperti in assoluto in questa disciplina. Entrambi sono profili estremamente completi, con stamina, tecnica, capacità di attaccare e difendersi ad altissimo livello e un altissimo QI sportivo. Mai come in questo match è difficile prevedere un vincitore.

Canelo Alvarez ha dalla sua parte il vantaggio fisico: è vero che i due pugili si sono avvicinati in termini di peso, ma per il messicano questa è la categoria naturale, nella quale ha combattuto gran parte delle sue battaglie e soprattutto, come detto, non ha mai perso. Crawford, invece, è dovuto salire di ben due categorie rispetto al suo peso forma ideale, e non bisogna dare per scontato un adattamento del genere. L’americano ha dalla sua parte un range di movimenti superiore e un uso praticamente perfetto degli angoli, oltre a un arsenale tecnico considerato il migliore del circuito, che gli permette anche di switchare dalla guardia destra a quella mancina e di eseguire affilatissimi colpi d’incontro. Canelo farà affidamento sulla taglia e sul mix tra potenza fisica, resistenza e capacità di incassare colpi senza mai uscire davvero dal match.

Dove vedere Canelo Alvarez vs Terence Crawford

Canelo Alvarez vs Terence Crawford sarà trasmesso in tutto il mondo da Netflix, la celebre piattaforma di streaming che si è assicurata i diritti di questo match storico. Per godere dell’incontro, dunque, vi basterà avere un abbonamento. Per quanto riguarda gli orari di trasmissione:

La copertura da parte di Netflix inizierà alle 21.30 del 13 settembre, ora italiana

L’evento si aprirà alle 2.00 del 14 settembre, con i primi incontri dell’undercard

La ringwalk del main event è prevista per le 5 del mattino, ora italiana. Tenete presente che l’orario potrebbe variare in base alla durata degli incontri dell’undercard.

