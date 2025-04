Questo weekend prenderà finalmente vita un match di pugilato ventilato da anni e con una delle backstory più affascinanti di questo sport. Si potrebbe dire, infatti, che lo scontro tra Chris Eubank Jr. e Conor Benn è atteso da praticamente tre decenni.

Ovviamente, in senso metaforico. Entrambi i pugili, infatti, sono figli d’arte: i loro padri non solo sono stati a loro volta pugili, ma anche grandi rivali nel corso degli anni ’90, dove si sono sfidati per ben due volte in incontri validi per la cintura di campione del mondo. Questa rivalità è in qualche modo stata trasmessa ai loro figli, che da qualche anno si annusano e lanciano frecciatine.

Dopo un posticipo di oltre due anni dovuto alla positività di Benn al clomifene, finalmente ci siamo: il 26 aprile assisteremo a questo match, inizialmente indicato con il pragmatico nome di Born Rivals e poi Fatal Fury.

Eubank vs Benn: le schede dei pugili

LAS VEGAS, NEVADA – FEBRUARY 03: Conor Benn looks on during the welterweight fight between Conor Benn and Peter Dobson at The Cosmopolitan, Chelsea Ballroom on February 03, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ian Maule/Getty Images)

Prima di approfondire le chiavi tattiche dell’incontro, rivediamo in breve alcune delle caratteristiche fisiche e il curriculum dei due pugili.

Chris Eubank Jr.

Età: 35 anni

Altezza: 180 cm

Categoria di peso: Pesi medi

Stance: destrorso

Record: 37 incontri con 34 vittorie (di cui 25 per KO) e 3 sconfitte

Conor Benn

Età: 28 anni

Altezza: 173 cm

Categoria di peso: Pesi Welter

Stance: destrorso

Record: 23 incontri con 23 vittorie (di cui 14 per KO)

Eubank vs Benn: le chiavi dell’incontro

RIYADH, SAUDI ARABIA – OCTOBER 12: Chris Eubank Jr looks on during the IBO World Middleweight title fight between Chris Eubank Jr and Kamil Szeremeta as part of the Riyadh Season – IV Crown Showdown card at Kingdom Arena on October 12, 2024 in Riyadh. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Di certo c’è che la battaglia sarà tremendamente equilibrata. Se è vero, infatti, che entrambi i pugili vengono da un periodo di relativa inattività, bisogna anche sottolineare che quanto c’è in palio in questa sfida – perlomeno a livello di legacy e reputazione – spingerà entrambi a fare del loro meglio. Chi vede favorito Eubanks punta sopratutto sul suo fastidioso jab, che potrebbe aiutarlo a dettare il passo dell’incontro e a tenere Benn a distanza. Eubanks Jr., infatti, non è quello che in gergo viene chiamato un brawler, un picchiatore selvaggio, ma è uno di quei pugili che ama fare della precisione le sue armi principali. Certo, l’estremo valore emotivo dell’incontro potrebbe portarlo a sbilanciarsi e a scoprirsi, ma non bisogno dimenticare che parliamo di un pugile molto esperto e che sa bene come muoversi. Inoltre, vanta un mento solido e una grande capacità di resilienza.

Il piano a cui Conor Benn deve attenersi per portare a casa l’incontro non è eccessivamente complesso: spingere dal primo secondo. Il pugile inglese è ben preparato e ha fiato da vendere. Inoltre, è molto più giovane del suo avversario: Se Eubank può quindi vantare una maggiore esperienza, Benn risponde con una freschezza fisica che può decisamente fare la differenza. Se Benn riesce a trasformare l’incontro in una “zuffa” sin dai primi scambi, allora le sue possibilità aumentano: non dimentichiamo, infatti, che è più piccolo di Eubank e arriva da una categoria inferiore a livello di peso. Per arrivare a portare dei buoni ed efficaci colpi, quindi, non può far leva sul suo allungo, ma deve far sì Eubank si scopra il più possibile, infliggendo quanto prima dei colpi pesanti.

Eubank vs Benn: date, orario e dove vederlo in Italia

L’intera card dell’evento, quindi sia il main event che gli incontri previsti per anticiparlo, sarà trasmessa su DAZN Pay-Per-View in più di 200 Paesi. In Italia, la diretta dell’evento inizierà sabato 26 aprile alle ore 18:00 con l’undercard, mentre l’inizio di Eubank vs Benn è previsto per le 23. Ovviamente, l’orario potrebbe subire qualche variazione in virtù della velocità con cui si concludono gli incontri precedenti.

Trattandosi di un Pay-Per-View, non sarà sufficiente essere abbonati a DAZN per vedere l’incontro: dovrete infatti acquistare l’evento attraverso la piattaforma.

La fight card della serata, che si terrà al Tottenham Hotspur Stadium, è così articolata (l’ordine è inverso rispetto al programma):