NFL, Top e Flop della Week 3

In NFL, si sa, ogni weekend conta: le squadre della lega di football americano più amata al mondo, del resto, disputano “solo” 17 partite prima dei play-off, perciò qualsiasi passo falso può costare posizioni e traguardi importanti. Senza ulteriori preamboli, dunque, ecco tutto ciò che è successo di interessante nella Week 3.

Guai a Baltimora?

Partiamo dalla fine del turno, ossia dal match tra Detroit Lions e Baltimore Ravens. I corvi erano attesi a una grande partita casalinga contro un avversario di spessore, fondamentale per mettere l’inizio di stagione sui giusti binari dopo la cocente sconfitta contro i Buffalo Bills e la solida vittoria con i Cleveland Browns. Invece, la O-line di Baltimora ha disputato una delle sue peggiori performance in assoluto, permettendo alla difesa di Detroit di eseguire ben 7 sack su Lamar Jackson, impedendo al quarterback di entrare in ritmo e di gestire al meglio l’attacco. Ci sono stati altri problemi, certo, ma questo è il dato più grave e che racconta di una squadra che sembra avere più difficoltà di quante preventivate. Ora i Ravens hanno un record di 1-2, e nel quarto turno affrontano i Kansas City Chiefs: un’eventuale sconfitta contro uno dei più accaniti rivali comprometterebbe gravemente classifica e umore.

Che succede a CJ Stroud?

CJ Stroud continua il suo pessimo periodo di forma, facendo sollevare punti di domanda alla società e ai tifosi degli Houston Texans. Quello che sembrava il tradizionale “ridimensionamento” da sophomore year del quarterback si sta prolungando in maniera preoccupante anche nella terza stagione tra i professionisti. L’ultima gara contro i non irresistibili Jaguars si è conclusa con una sconfitta, e al momento i Texans presentano un record di 0 vittorie e 3 sconfitte. Non tutto è da imputare a Stroud, beninteso, ma data la centralità del QB nel gioco del football e le pessime prestazioni del numero 7 è lecito farsi qualche domanda in merito.

Finalmente, Caleb Williams

Passiamo da un QB immerso in un brutto momento a uno che ha appena disputato la migliore partita della sua carriera tra i professionisti. Caleb Williams guida i Chicago Bears a una bella vittoria contro i Dallas Cowboys con il punteggio 31-14: l’offensiva guidata dal nuovo offensive coordinator Ben Johnson sembra uscita dai Detroit Lions 2024-2025 e Caleb ne è il catalizzatore. Il quarterback si toglie diversi sassolini dalla scarpa con una performance di 298 yard lanciate, 67.9% di passaggi completati, 0 sack subiti, 0 intercetti e ben 4 touchdown, con un passer rating di 142.6; a spiccare è l’incredibile passaggio da 65 yard per Luther Burden III, un highlight che vi consigliamo di recuperare.

Indiana Jones non si ferma

Pochissimi, persino tra gli stessi tifosi, potevano pronosticare una partenza di 3 vittorie e 0 sconfitte per gli Indianapolis Colts. L’avversario era decisamente abbordabile, certo, ma di fatto il gioco messo in mostra dalla squadra allenata da Shane Steichen sta dando prova di un gioco semplificato, corale e solido. Il fulcro di questa bella partenza è senz’altro Daniel Jones che, partita dopo partita, sta facendo dimenticare la tremenda esperienza ai New York Giants e facendo rimangiare ai suoi detrattori moltissime delle critiche che lo hanno investito negli ultimi anni. Qualcuno dice che siamo di fronte al Sam Darnold del 2025, inteso come un QB dimenticato che potrebbe siglare a sorpresa un’annata eccezionale: staremo a vedere.

L’insperata vittoria dei Cleveland Browns

I Cleveland Browns conquistano la prima vittoria della loro stagione contro un avversario molto più attrezzato di loro, i Green Bay Packers. Questa è di per sé una notizia, ma anche il modo in cui arriva questo successo va raccontato: a un passo dalla sconfitta, i Browns riescono a bloccare il field goal che avrebbe consegnato la vittoria ai Packers; sul ribaltamento di fronte, i Browns riescono ad avanzare quanto basta per dare al kicker Andre Eric Szmyt una possibilità a 55 yard dalla porta e a 2 secondi dalla fine della partita. Il kicker non tradisce e i Browns vincono in rimonta per 13-10.

I Chiefs tornano a respirare

Dopo una partenza record di 0-2, nel senso che Kansas City non cominciava un campionato così male da 11 anni, i Chiefs cercano di raddrizzare questo strano inizio di stagione con una vittoria ai danni dei New York Giants con il punteggio di 22-9. La vittoria, comunque, non ha sorpreso nessuno: i Giants sono uno dei peggiori team della lega, e Kansas City è sembrata comunque poco attenta e ben lontana dallo stato di forma a cui ci ha abituato. Il prossimo turno contro i Baltimore Ravens ci dirà la verità sul momento di questo team.

Leggi anche