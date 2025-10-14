Con la chiusura della Week 6 abbiamo “ufficialmente” superato il primo terzo di campionato NFL (che, per i meno esperti, ricordiamo durare 17 giornate). Anche in questa giornata non sono mancati grandi colpi, sorprese e ineluttabili certezze, in un inizio di stagione dove sono caos e intrattenimento a fare da padrone. Ecco alcune delle storyline più interessanti a cui abbiamo assistito.

I Kansas City Chiefs sono tornati?

La partenza incerta di Kansas City è uno dei grandi temi di questa prima parte di campionato. I Chiefs si presentavano all’atteso match di domenica sera con un record di 2-3, e soprattutto con un attacco non sempre incisivo e una difesa mai veramente in forma: in più, la sorprendente sconfitta maturata contro i Jacksonville Jaguars nello scorso weekend aveva gettato diverse ombre sullo stato di forma dei membri del roster e sulla loro affinità. In più, in questo turno affrontavano gli arrembanti Detroit Lions, una delle squadre più in forma della lega: il risultato è stato 30-17 per Kansas City, con un grande lavoro della difesa che è riuscita a limitare l’esplosivo attacco di Detroit (oltre 40 punti di punti media in questo inizio di stagione).

Baker Mayfield formato MVP

A 30 anni e dopo essere passato per quattro team diversi, Baker Mayfield sta giocando il miglior football della sua carriera. Stiamo assistendo a un inizio di stagione straordinario, sia a livello personale che di squadra (i suoi Tampa Bay Buccaneers hanno 5 vittorie e 1 sconfitta), impreziosito dalla vittoria di domenica sui San Francisco 49ers per 30-19. La performance di Mayfield è altrettanto notevole: 17 lanci completati su 23, 256 yard lanciate, 2 touchdown e 0 intercetti subiti; l’azione che ha generato più attenzione, però, è stata la corsa sul terzo down e 14 yard, un tipo di azione che solo chi ha grande fiducia nei propri mezzi e nei propri compagni può fare.

Al di là della sconfitta, la brutta serata di San Francisco passa per l’ennesimo infortunio: la star Fred Warner resterà fermo tutta la stagione a causa della rottura e dislocazione della caviglia. Prima d’ora, aveva saltato solo una partita in otto anni.

I New York Jets continuano a precipitare

Cosa c’è di peggio di un inizio stagione con 0 vittorie e 5 sconfitte? Beh, uno con 0 vittorie e 6 sconfitte. I New York Jets continuano a essere l’unica squadra in tutta l’NFL a non aver ancora vinto una partita: il match contro i Denver Broncos è stato semplicemente tremendo, con la squadra newyorkese che è riuscita ad andare in negativo con le yard su passaggi (il dato più basso registrato in questo parametro dal 1998). I problemi sono ovunque, soprattutto in attacco: una statistica ai limiti del mitologico recita che il quarterback Justin Fields, che per forza di cose va preso come termometro della situazione, è riuscito a completare tanti passaggi quanti sono i sack che ha subito (9). Difficile, al momento, vedere una via d’uscita.

I Broncos, dal canto loro, non sono stati brillanti come nelle scorse uscite, ma comunque sono riusciti a vincere e a portarsi sull’ottimo record di 4-2.

L’incubo Ravens continua

Non c’è pace per i Baltimore Ravens, che hanno cominciato la stagione con velleità di Super Bowl e si ritrovano ora con uno dei peggiori record della lega. Certo, il fatto di giocare con un quarterback di riserva non all’altezza come Cooper Rush non aiuta: la sua prestazione è stata di livello così basso da spingere il coach Harbaugh a panchinarlo nel quarto periodo in favore di Tyler Huntley. I Ravens, di fatto, hanno giocato con la riserva della riserva nella posizione più importante del football americano. L’unica buona notizia è che il QB titolare Lamar Jackson e il perno difensivo Roquan Smith dovrebbero tornare a disposizione in Week 7: per la stagione dei Corvi, però, potrebbe già essere troppo tardi.

Carolina continua a sorprendere

Con la vittoria sui Dallas Cowboys, i Carolina Panthers si portano sul solido record di 3-3 in questa prima parte di stagione. Bryce Young è stato protagonista di una performance molto solida, lanciando per 199 yards e mettendo a referto 3 touchdown e 1 intercetto. A non sorprendere è stata la pessima difesa dei Dallas Cowboys che, priva di Micah Parsons, è diventata una delle peggiori della lega: questa è la quinta partita consecutiva in cui il reparto consente agli avversari di percorrere almeno 375 yards tra corse e passaggi. Un vero peccato per le sorti della squadra, considerando l’eccezionale stagione personale del quarterback Dak Prescott.

Bills e Eagles perdono ancora

Perdere può succedere a chiunque ma, quando accade alle top della classe, fa sempre più rumore. Fino a due settimane fa, i Bills e gli Eagles erano rimasti le uniche squadre imbattute, con un record di 4-0: poi, hanno entrambe perso due partite di fila. In questo turno gli Eagles hanno dovuto pagare i dazi ai modesti (solo sulla carta) New York Giants, che hanno messo in luce tutte le loro lacune, mentre i Bills sono stati sconfitti dagli Atlanta Falcons, un upset decisamente poco pronosticabile.

