La Week 5 di NFL ha rimescolato ulteriormente le carte di un inizio di stagione pieno di sorprese. I rapporti di forza all’interno delle varie divisioni continuano a cambiare, e pochissimi team sono effettivamente diretti ai playoff con il vento in poppa o già condannati a lambire il fondo della classifica. Il che rende il campionato ancora più interessante da seguire. Tra vittorie roboanti, sonore sconfitte e upset elettrizzanti, ecco il meglio (e il peggio) dell’ultimo weekend di football americano.

Continua la crisi dei Baltimore Ravens

In poco più di un mese, i Baltimore Ravens sono passati dall’essere una contender per il Super Bowl a un team che forse non farà nemmeno i playoff. Al momento, la squadra allenata da John Harbaugh langue ai piani bassi della AFC con un record di 1 vittoria e 4 sconfitte, l’ultima delle quali maturata proprio ieri contro gli Houston Texans. Certo, la causa principale di questo disastro non è imputabile direttamente alla squadra, date le assenze per infortuni di ben sei Pro Bowlers, tra cui il due volte MVP Lamar Jackson. C’è però da sottolineare che la difesa sta giocando in maniera confusa da inizio stagione: i Ravens, infatti, hanno subito oltre 30 punti e permesso agli avversari di lanciare 300 yards in quattro partite su cinque. E questo a prescindere dalla pericolosità degli avversarsi: l’offensiva dei Texans, che ieri ha banchettato con i Ravens, fino a quel momento era la 25esima in tutta l’NFL. La prossima settimana Baltimore affronterà i solidi Los Angeles Rams: un incontro non facile quando serve disperatamente una vittoria per invertire la rotta.

Baker Mayfield formato MVP

A 30 anni, Baker Mayfield è nella sua forma migliore: da un lato ha ancora atletismo da vendere, dall’altro ha il bagaglio di esperienza necessario a risolvere qualsiasi tipo di situazione. E i Tampa Bay Buccaneers sono modellati a sua immagine: una squadra tosta, grintosa e che non si arrende mai. Ieri è arrivata l’ennesima grande performance di questa stagione di Tampa, con una vittoria in rimonta ai danni dei Seattle Seahawks. Il tabellino di Baker Mayfield ben restituisce una prestazione di livello assoluto: 29 passaggi completati su 33 tentati, 379 yards lanciate, 2 touchdown e zero intercetti subiti; se non fosse per Josh Allen, Mayfield sarebbe il probabile candidato numero uno al premio di MVP per quanto visto nelle prime cinque giornate.

Nessun team è più imbattuto

Nel weekend sono cadute le ultime due squadre ad avere il numero 0 della colonna delle sconfitte: sia i Buffalo Bills che i Philadelphia Eagles hanno perso il match, rispettivamente contro i New England Patriots e i Denver Broncos. In particolare, Denver ha disputato una grande partita e messo in mostra alcuni dei punti deboli che gli Eagles erano riusciti a nascondere dietro solide vittorie sino a questo punto. La squadra guidata da Sean Payton e dal quarterback Bo Nix si conferma come una realtà in crescita e capace di poter dare filo da torcere a chiunque nella serata giusta.

I New England Patriots sono stati forse ancor più eccezionali nello sfruttare l’avvio piuttosto lento dei Bills e nel premere sull’acceleratore quando necessario. In particolare, Stefon Diggs ha fatto vedere grandi cose nel suo ritorno a Orchard Park, dimostrando di poter ancora incidere nonostante il periodo di appannamento.

Disastro a New York

Avendo già parlato dei Bills, concentriamoci sugli altri due team di New York: i Giants e i Jets. Entrambe le squadre sono state protagoniste di una pessima prestazione, perdendo la rispettiva partita e frustrando le proprie tifoserie. I Jets escono sconfitti dal match con i Dallas Cowboys e rimangono l’unico team dell’NFL a non avere ancora vinto una partita, presentando così un record di 0 vittorie e 5 sconfitte. Anche se il team ha tutte le attenuanti che solitamente si riservano alle squadre in rebuilding, la mancanza di effort messa in mostra dal team solleva più di una preoccupazione per il futuro. Dopo la vittoria della scorsa week, ci si aspettava una partita di rilievo dai Giants, che invece si sono fatti rimontare undici punti dai non irresistibili New Orleans Saints: una sconfitta che di certo non fa piacere, ma che comunque non cancella quanto di buono visto con la “promozione” di Jaxson Dart a primo quarterback.

