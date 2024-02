Neonato muore dopo la corsa in ospedale: cos’è successo

Una tragedia improvvisa ha lasciato un’intera comunità completamente senza parole. Un neonato di appena un mese è deceduto in ospedale dopo che era stato trasportato al pronto soccorso dai medici del 118, il cui intervento era stato richiesto dai familiari del piccolo, terzo figlio di una coppia residente in un paesino nel Lazio. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto al piccolo. (Continua a leggere dopo la foto)

Sora, Neonato muore dopo la corsa in ospedale: i fatti

Una tragedia quella avvenuta stamattina all’ospedale di Sora, un comune italiano di 24 802 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio, situato nella Valle del Liri. Stando a quanto riportato da The social post, un neonato di appena un mese è deceduto. Il piccolo era stato trasportato al pronto soccorso del Santissima Trinità dall’ambulanza dell’Ares 118, il cui intervento era stato richiesto dai familiari del piccolo, terzo figlio di una famiglia residente in Valcomino. Secondo le prime informazioni il decesso è da ricondurre a un arresto cardiocircolatorio, quindi a cause naturali, ma al momento sono in corso tutti gli accertamenti medico-sanitari. In ospedale anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

