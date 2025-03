Con l’arrivo di marzo 2025, la stagione regolare NBA entra nella sua fase più calda: la corsa ai playoff è ufficialmente iniziata. Mentre alcune squadre dominano con autorità, altre lottano disperatamente per un posto nella postseason, tra infortuni, trade decisive e prestazioni sorprendenti. Chi sta imponendo il proprio ritmo a Est e a Ovest? Quali franchigie rischiano di restare fuori dai giochi? Andiamo a scoprire quali sono le squadre in rampa di lancio e quelle in crisi, mettendo sotto la lente i protagonisti e le sfide chiave delle prossime settimane. Da adesso ogni partita può fare la differenza. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La situazione

A meno di un mese dalla conclusione della stagione regolare, le squadre NBA stanno già consolidando le proprie posizioni in classifica in vista della corsa ai playoff, che prenderanno il via il 19 aprile. Le prime sei formazioni di ogni conference accederanno direttamente alla postseason, mentre le quattro successive si contenderanno gli ultimi due posti attraverso il torneo play-in, in programma dal 15 al 18 aprile.

Con ancora 10-12 partite da disputare, ben 27 squadre sono ancora in corsa per un posto nei playoff o almeno per un’opportunità nel play-in. La lotta si fa sempre più intensa, con scontri decisivi nelle rispettive conference. Domenica andranno in scena otto partite cruciali, tra potenziali eliminazioni e sfide determinanti per la qualificazione. Ecco la situazione aggiornata con le ultime classifiche e sviluppi.

La squadre già certe del loro destino

Le prime sei squadre di ogni conference ottengono l’accesso diretto ai playoff, mentre le franchigie classificate dal 7° al 10° posto si giocheranno gli ultimi due posti attraverso il Torneo Play-in. Al momento, otto squadre hanno già staccato il pass per la postseason NBA: Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Detroit Pistons e Oklahoma City Thunder. Sul fronte opposto, tre squadre sono ormai fuori dai giochi: a Ovest, gli Utah Jazz e i New Orleans Pelicans sono ufficialmente eliminati, mentre a Est lo stesso destino è toccato ai Washington Wizards.

Eastern Conference

I Cleveland Cavaliers hanno conquistato il titolo della Central Division per la prima volta dal 2017-18 e sono stati la prima squadra a qualificarsi per i playoff. Con una striscia di almeno 15 vittorie consecutive per la seconda volta in stagione, puntano a migliorare la prestazione della scorsa postseason, in cui furono eliminati dai Celtics in semifinale di conference. I Boston Celtics, campioni NBA in carica, sono alla loro decima partecipazione consecutiva ai playoff. Negli ultimi cinque anni hanno raggiunto quattro finali di conference e vogliono difendere il titolo conquistato nella passata stagione.

I New York Knicks hanno garantito almeno un posto nel play-in e ambiscono a tornare ai vertici della lega. Sebbene non vincano un titolo NBA dal 1973, sono certi di chiudere tra le prime dieci a Est e di qualificarsi alla postseason per il terzo anno consecutivo. I Milwaukee Bucks, dopo due eliminazioni al primo turno nelle ultime stagioni, hanno assicurato almeno la partecipazione al play-in. Con Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, sperano di ottenere un risultato migliore nel 2025.

Gli Indiana Pacers si sono garantiti un posto nel play-in e mirano a replicare la scorsa stagione, quando raggiunsero la finale della Eastern Conference. I Detroit Pistons, reduci da una stagione disastrosa chiusa con un record di 14-68, hanno almeno la certezza di partecipare al play-in. Non raggiungono la postseason dal 2019, quando furono eliminati al primo turno dai Bucks con un secco 4-0.

Western Conference

Gli Oklahoma City Thunder hanno conquistato il titolo della Northwest Division e si sono assicurati almeno un posto nel play-in. Con un impressionante record di 58-12, dominano la Western Conference e sono stati in testa per gran parte della stagione. Se manterranno questo ritmo, potrebbero chiudere come testa di serie numero uno. Nella scorsa postseason, OKC si è fermata alle semifinali di conference, venendo eliminata dai Dallas Mavericks.

Ecco la situazione attuale nella Western Conference:

Oklahoma City Thunder | 58-12 Houston Rockets | 46-25 Denver Nuggets | 44-27 Los Angeles Lakers | 43-27 Memphis Grizzlies | 43-28 Golden State Warriors | 41-30 Los Angeles Clippers | 40-30 Minnesota Timberwolves | 41-31 Sacramento Kings | 35-35 Phoenix Suns | 34-37

