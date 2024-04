Mirko e Perla, alta tensione in tv dopo il “Grande Fratello”: volano frecciatine – Tempo di “ospitate” dopo la fine del “Grande Fratello”. Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati invitati a “Casa Chi” e non sono mancate delle reciproche frecciatine. (continua a leggere dopo le foto)

Mirko e Perla, alta tensione in tv dopo “Il Grande Fratello”: volano frecciatine

Mirko Brunetti e Perla Vatiero a “Casa Chi” hanno parlato senza filtri del loro rapporto. I due hanno commentato alcune cose dell’altro e sono arrivate frecciatine sul look senza camicia di lui e sui messaggi in codice di lei per Alessio Falsone. Azzurra Della Penna ha chiesto al ragazzo se gli avesse dato fastidio vedere Perla corteggiata in Casa e il gieffino ha detto con schiettezza: «Forse nell’ultimo periodo. Infatti sono rientrato volentieri in gioco, volevo il mio tempo per prepararmi a dichiararmi, però mi sono reso conto che forse non avevo molto tempo». (continua a leggere dopo le foto)

A quel punto è intervenuta Perla Vatiero: «Se mi piace piacere? Vuoi o non vuoi io penso che fa parte dell’essere donna che piace piacere. Poi dipende anche come apprezzi i complimenti degli altri e il modo in cui ti atteggi e approcci all’altra persona. Io però tendo ad avere molto distacco, ma proprio dall’uomo in generale. Non sono una che si apre tanto e resto molto sul mio». Ed è arrivata la frecciatina da parte di Mirko Brunetti: «Distacco? Oddio, non è sembrato». La Vatiero ha replicato: «Non penso che sia vero quello che dici. Comunque non ho avuto nessun contatto fisico con quella persona. Non sono una che bacia e abbraccia tutti».

