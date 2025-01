Milan, notizia clamorosa: Morata sul piede di partenza, chi vuole l’attaccante rossonero

Colpo di scena nel mercato di gennaio: Álvaro Morata potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi al Galatasaray. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, le trattative tra le due società sono entrate nella fase decisiva e l’attaccante spagnolo sarebbe ormai vicino all’addio alla Serie A. L’operazione potrebbe concludersi nelle prossime ore, con Morata pronto a volare in Turchia per iniziare una nuova avventura in Süper Lig.

🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Galatasaray are in advanced talks to sign Álvaro Morata from AC Milan!



Talks underway to get the deal done soon, all parties ready to get it sealed in the next hours.



💣🇹🇷 pic.twitter.com/4bkgrk7G7V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

Le parti stanno discutendo le modalità del trasferimento, valutando due opzioni principali: prestito con diritto di riscatto o cessione a titolo definitivo. Il Galatasaray sembra intenzionato a rafforzare il proprio attacco con un profilo di esperienza internazionale e Morata rappresenta il giocatore ideale per dare maggiore incisività alla squadra di Okan Buruk. La volontà del giocatore sarà decisiva per la conclusione dell’affare, ma tutto lascia intendere che il trasferimento sia ormai in dirittura d’arrivo.

L’avventura di Morata al Milan

Arrivato in rossonero nell’estate del 2024, Morata ha collezionato finora 25 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno 6 reti. Il suo contributo è stato determinante anche nella conquista della Supercoppa Italiana a inizio gennaio, ma il suo impatto in campionato è stato al di sotto delle aspettative.

Il Milan, dal canto suo, potrebbe decidere di lasciarlo partire per alleggerire il monte ingaggi e cercare nuove soluzioni offensive per la seconda parte di stagione. La scelta di privarsi di Morata potrebbe aprire le porte a un nuovo attaccante, con il club già al lavoro per trovare il giusto profilo sul mercato.

Le prospettive per Milan e Galatasaray

Se l’affare dovesse andare in porto:

✅ Il Milan dovrà intervenire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza

✅ Il Galatasaray si assicurerebbe un attaccante di livello internazionale, pronto a portare qualità ed esperienza a una squadra in lotta per il titolo in Turchia e ancora impegnata nelle competizioni europee

I prossimi giorni saranno decisivi per l’operazione, ma tutto lascia pensare che la Serie A sia vicina a perdere uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Seguiranno aggiornamenti.

