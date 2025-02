Il calciomercato di gennaio, noto anche come mercato di riparazione, è il momento in cui i club cercano di correggere il tiro e modificare le proprie rose per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Quest’anno, il Manchester City è stato il protagonista assoluto, con investimenti mirati a rinforzare la squadra e soddisfare le ambizioni di Pep Guardiola.

Tra i movimenti più sorprendenti, la Serie A ha salutato Khvicha Kvaratskhelia, che ha lasciato il Napoli dopo una rottura definitiva con il club partenopeo, per trasferirsi al PSG, suscitando grande scalpore.

Abdukodir Khusanov (Manchester City)

Fino ad ora il calcio uzbeko non era passato sotto i riflettori, se non per Eldor Shomurodov, giocatore che tra alti e bassi ha provato a sfondare in Serie A nelle fila della Roma. Ora il paese dell’Asia centrale ha sfornato un nuovo talento che è passato al Manchester City per 40 milioni di euro. Si tratta di Abdukodir Khusanov, forse sconosciuto ai più ma non agli osservatori dei citizens.

Nel luglio 2023, Khusanov si è trasferito al Lens in Ligue 1, diventando il primo uzbeko a giocare in Francia. Ha esordito in Champions League nel novembre 2023. E’ un difensore centrale dai piedi buoni e con un fisico robusto, abile anche nel gioco aereo. Pep Guardiola gli farà impostare il gioco dal basso come fece con Stones, anche se l’esordio contro il Chelsea è stato piuttosto negativo.

Donyell Mallen (Aston Villa)

L’esperienza al Borussia Dortmund non è andata nel migliore dei modi. I gialloneri hanno infatti deciso di venderlo all’Aston Villa per circa 25 milioni di euro. Non è di certo l’acquisto che ha scosso il mercato internazionale, ma l’olandese ha tutti i mezzi per tornare alla ribalta dopo un inizio di stagione negativo in Bundesliga con solo 5 gol all’attivo.

L’attaccante avrà il compito di risollevare i Villains, proiettati nella lotta per un posto in Conference League o in Europa League. Il classe ’99 in realtà aveva già avuto un’esperienza in Inghilterra tra il 2015 e il 2017, quando l’Arsenal lo prelevò dall’Ajax senza tuttavia credere nelle sue potenzialità.

Santiago Gimenez (Milan)

Il Milan è dovuto intervenire sul mercato, prima con l’acquisto di Kyle Walker che ha portato alla cessione di Calabria (capitano dei rossoneri da anni), poi con l’arrivo di Santiago Gimenez. Una trattativa era già avvenuta in estate, ma poi Ibrahimovic aveva puntato su Alvaro Morata. Nel mercato di riparazione i rossoneri hanno dovuto sborsare 32 milioni di euro più bonus per convincere il Feyenoord a cedere il bomber.

Il messicano andrà ad occupare il centro dell’attacco milanista, con ai lati Rafael Leao e Christian Pulisic. Porta in dote 65 reti realizzate in Olanda nelle ultime due stagioni e mezzo. Nella stagione 24/25 ha segnato già 7 gol in Eredivisie, 2 in Coppa d’Olanda e 5 in Champions League. Proprio in questa competizione Milan e Feyernoord si ritroveranno da avversarie per i play off.

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Dopo l’addio al Napoli, che ha segnato la rottura con Antonio Conte e con la società partenopea, Kvaratskhelia ha firmato con il Paris Saint-Germain. Il trasferimento ha generato un grande entusiasmo a Parigi, dove il club francese spera di sfruttare le sue qualità tecniche, la velocità e il dribbling per migliorare la fase offensiva.

La decisione di Kvaratskhelia di lasciare Napoli è stata accolta molto male dai tifosi napoletani, che lo avevano visto come uno dei protagonisti della storica vittoria del campionato sotto la gestione Spalletti. Il PSG ha sborsato 70 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi il georgiano nella finestra di gennaio. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Omar Marmoush (Manchester City)

Il vero colpo di gennaio è Omar Marmoush, A dire il vero il Manchester City si era piuttosto esposto anche nei mesi precedenti, facendo intuire una trattativa già in fase avanzata a dicembre. Guardiola ha trovato un esterno che potrà tornare utile a supporto di Erling Haaland.

Omar Marmoush, classe 1999, ha iniziato la sua carriera calcistica nel Wadi Degla, un club della periferia della capitale egiziana affiliato all’Arsenal. Con la sua rapidità e dinamismo, è diventato un giocatore difficile da fermare, attirando anche il paragone con Mohamed Salah.

Nel 2020 Marmoush è stato mandato in prestito allo St Pauli, dove ha messo a segno 7 gol in 21 partite. Il Wolfsburg ha poi deciso di testarlo ulteriormente in Bundesliga, inviandolo in prestito allo Stoccarda per la stagione 2021/22, che si è conclusa con un mediocre 15° posto, ma con alcune buone prestazioni individuali. Nel 2022, il Wolfsburg ha deciso di non rinnovargli il contratto, e Marmoush ha trovato nuova fortuna all’Eintracht Francoforte, dove è esploso definitivamente prima della chiamata del City.

