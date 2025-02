Calciomercato, doppio colpo Fiorentina: arrivano Ndour e Zaniolo, quando saranno ufficializzati

La Fiorentina chiude il mercato con il botto: Ndour e Zaniolo hanno sostenuto le visite mediche e sono pronti a essere ufficializzati nelle prossime ore. I due nuovi acquisti erano già presenti ieri sera in tribuna al Franchi, assistendo alla vittoria della squadra di Raffaele Palladino contro il Genoa. L’annuncio ufficiale è atteso in mattinata: entrambi i giocatori rinforzeranno centrocampo e trequarti, aggiungendo qualità e profondità alla rosa viola.

Ndour, un giovane talento italiano per il centrocampo viola

Cher Ndour, nato a Brescia ma con origini senegalesi, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Atalanta, una delle accademie più prestigiose d’Italia. Il grande salto è arrivato quando il Benfica ha deciso di puntare su di lui, portandolo nella propria squadra giovanile. Con la maglia del club portoghese, Ndour ha mostrato un talento straordinario, culminato nella conquista della UEFA Youth League nel 2022, un trofeo che ha consolidato la sua reputazione come uno dei migliori giovani prospetti del calcio europeo.

Nel 2023 è stato acquistato dal Paris Saint-Germain, ma nei successivi prestiti al Braga e al Besiktas non è riuscito a trovare la continuità sperata. A livello internazionale, ha giocato in tutte le nazionali giovanili, contribuendo da protagonista alla vittoria degli Europei U19 nel 2023. Oggi è un pilastro della Nazionale U21, con cui ha collezionato 15 presenze e segnato 2 gol.

Si tratta di un centrocampista moderno, capace di eccellere sia in fase difensiva che in quella offensiva. Dotato di una grande struttura fisica, abbina a essa una tecnica raffinata, rendendolo un giocatore estremamente versatile.

Con l’arrivo alla Fiorentina, Cher Ndour rappresenta una scommessa intrigante, che potrebbe rivelarsi vincente. Sembra perfettamente in grado di integrarsi nel sistema di gioco di Raffaele Palladino, aggiungendo versatilità al reparto: può infatti giocare sia da mezzala creativa che da mediano fisico.

Cher Ndour ha tutte le qualità per diventare una delle rivelazioni del calcio italiano nei prossimi anni. La Fiorentina ha investito su di lui con lungimiranza e il tempo dirà se questa scelta porterà i frutti sperati. Una cosa è certa: il centrocampista bresciano ha i mezzi per far parlare di sé.

Zaniolo e l’ennesimo tentativo di riscatto… dalle origini

Nicolò Zaniolo cambia ancora e lascia l’Atalanta dopo appena mezza stagione. Con sei mesi di ritardo il 25enne sposa il progetto della Fiorentina che lo aveva cercato con insistenza anche in estate: i viola hanno chiuso in mattinata l’accordo con il Galatasaray. I turchi hanno accettato di cederlo nuovamente in prestito con obbligo di riscatto fissato a quota 15,5 milioni di euro. Obbligo legato al numero di presenze del fantasista con la maglia viola. Il 25enne esattamente, dovrà disputare il 60% delle partite in calendario. Nel pomeriggio Zaniolo arriverà in città per le visite mediche.

Il classe ’99, uno dei talenti grezzi più promettenti del calcio italiano sempre sul punto di “esplodere” ma mai confermato ai massimi livelli, riparte dunque da dove “tutto era iniziato”. Zaniolo, originario di Massa, ha infatti cominciato a tirare i primi calci al pallone da aspirante professionista nelle giovanili della Fiorentina, nel lontano 2010, all’età di 11 anni. E’ rimasto in maglia viola fino all’estate 2016, quando è passato all’Entella, per poi spiccare il volo l’anno successivo approdando all’Inter.

Esordio rinviato: out contro l’Inter

Nonostante l’entusiasmo, Ndour e Zaniolo non saranno disponibili per il recupero contro l’Inter del 6 febbraio. Il regolamento impedisce infatti di schierare giocatori non tesserati alla data originaria dell’incontro (1° dicembre).

Per il debutto in maglia viola, i due dovranno dunque attendere il match successivo, in programma sempre a San Siro, pochi giorni più tardi.

