Home | Tre legni e un gol in zona Cesarini: l’Inter riacciuffa il Milan, finisce in pari un derby combattuto

Milan-Inter 1-1, il derby parla olandese: prima Reijnders poi De Vrij all’ultimo minuto di gioco, nel mezzo tre legni colpiti dai nerazzurri. Chi di rete all’ultimo minuto ferisce, di rete all’ultimo perisce. L’Inter acciuffa il pareggio nel recupero grazie a Stefan De Vrij, rispondendo così al vantaggio segnato nel primo tempo da Tijjani Reijnders. Un risultato che prolunga la crisi del Milan di Sergio Conceiçao, nonostante i nuovi innesti dal mercato, mentre per Simone Inzaghi resta il rammarico per un punto che non spezza il duello con il Napoli in vetta. I nerazzurri possono però recriminare per i tre pali colpiti nella ripresa. Era dal novembre 2021 che il derby non terminava in parità.

Reijnders firma il vantaggio rossonero

L’Inter parte forte e trova subito il gol con Dimarco, su assist di Lautaro, ma il fuorigioco del Toro porta Chiffi ad annullare. La gara vive fiammate iniziali con squilli di Pulisic e Barella, poi si stabilizza con le due squadre che si studiano senza esporsi troppo. Al 24’ l’Inter rischia su una chiusura di Pavard su Leao, ma l’arbitro lascia proseguire. Poco dopo, Lautaro va in rete, ma ancora una volta in posizione irregolare.

Il Milan cresce e al 45’ trova il vantaggio: azione costruita da Abraham e Bennacer, accelerazione di Leao e cross velenoso. Sommer respinge corto, e Reijnders insacca l’1-0 con un tap-in preciso, mandando i rossoneri in vantaggio all’intervallo.

L’Inter colpisce tre pali, poi De Vrij pareggia

Nella ripresa Conceiçao cambia subito: fuori Bennacer, dentro Jimenez. L’Inter rientra con un piglio aggressivo e al 60’ sfiora il pari con Lautaro, che segna su assist di Dumfries, ma il VAR annulla per un fallo dell’olandese su Theo Hernandez.

La fortuna sembra voltare le spalle ai nerazzurri: prima Bisseck, poi Thuram colpiscono il palo, lasciando il Milan ancora avanti. All’80’, ancora il legno salva i rossoneri, stavolta sul colpo di testa di Dumfries, respinto poi anche da un grande intervento di Maignan.

L’Inter continua il forcing e all’ultimo respiro arriva la beffa per il Milan: Zalewski serve Bisseck, cross al centro e incornata vincente di De Vrij per l’1-1 che chiude il derby. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca al Milan, mentre l’Inter può almeno consolarsi con un punto strappato in extremis, nonostante la sfortuna.

Leggi anche: