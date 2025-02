La Fiorentina rischia con il Genoa al “Franchi” ma porta a casa il risultato pieno: Viola quinti in classifica

Fiorentina-Genoa 2-1, ad un inizio primo tempo devastante seguono un’ora di gioco combattuta e parecchi rischi per la Viola: alla fine arrivano i tre punti al “Franchi” ed è quinto posto in classifica di Serie A.

Kean sblocca, Gudmundsson colpisce da ex

Al Franchi, sotto gli occhi del nuovo acquisto Ndour, la Fiorentina parte subito forte e impone il proprio ritmo. Dodo è tra i protagonisti dei primi minuti, coinvolto in un episodio da VAR per un contatto in area con Frendrup, che il direttore di gara Collu decide di rivedere. Il brasiliano è anche protagonista di un acceso faccia a faccia con il tecnico ospite Vieira.

Al 9’ i viola trovano il vantaggio con Kean, bravo a girare al volo su punizione di Mandragora, firmando l’1-0. Dopo una fase di stallo in cui il Genoa fatica a reagire, alla mezz’ora arriva il raddoppio viola: discesa di Gosens sulla fascia e assist per Gudmundsson, che con la complicità di una deviazione di Vasquez segna il classico gol dell’ex.

Poco dopo, il nuovo arrivato in casa rossoblù, Cornet, ha l’occasione per riaprire la partita, ma a tu per tu con De Gea calcia altissimo. Il primo tempo si chiude sul 2-0 dopo un’ultima occasione per Gudmundsson, che sfiora la doppietta con un tiro dalla distanza.

De Winter riaccende la partita, ma la Fiorentina resiste

L’intervallo dura quasi mezz’ora a causa del forfait del guardalinee Tolfo, sostituito dal quarto uomo Santoro. Durante la ripresa, il pubblico viola applaude il riscaldamento di Comuzzo, al centro di voci di mercato legate al Napoli.

Al 55’, il Genoa accorcia le distanze con un’ottima incornata di De Winter su calcio d’angolo, riaprendo la partita. Palladino corre ai ripari e ridisegna il Genoa con una difesa a tre, inserendo Comuzzo per Richardson.

La gara si accende: prima Dodo sfiora il tris con un colpo di testa respinto sulla linea da Vasquez, poi è ancora De Winter a sfiorare la doppietta, trovando la risposta di De Gea. Nel finale, la Fiorentina si copre passando al 4-4-2, riuscendo a contenere l’assalto del Genoa e portando a casa una vittoria preziosa.

Leggi anche: