Il Bologna batte il Como in dieci per una follia di Fadera: i rossoblu agganciano la Juventus al quinto posto

Bologna-Como 2-0, successo che poteva anche essere più largo al Dall’Ara per i rossoblu contro i lariani in dieci per oltre 50 minuti: la squadra di Italiano aggancia la Juventus al quinto posto in classifica.

Il Bologna non si ferma! Dopo aver chiuso la sua avventura in Champions League, la squadra di Italiano rilancia con forza le proprie ambizioni europee superando il Como con un secco 2-0. Con questo successo al Dall’Ara, i rossoblù agganciano momentaneamente la Juventus al quinto posto con 37 punti.

Gol e dominio rossoblù, Como in 10 dal 38′

La partita si sblocca con due protagonisti inattesi: De Silvestri apre le marcature nel primo tempo, mentre Fabbian chiude i conti nella ripresa. Il Bologna domina e sfiora più volte il terzo gol: Lucumì e Dallinga colpiscono una traversa a testa, evitando un passivo più pesante per la squadra di Fabregas.

La gara si complica per gli ospiti al 38′, quando Fadera si fa espellere ingenuamente lasciando il Como in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in meno, la squadra di Fabregas lotta con determinazione, ma non riesce mai a mettere in difficoltà un Bologna solido e determinato.

Fabbian entra e segna il raddoppio

Raddoppio del Bologna contro il Como, in inferiorità numerica già da fine primo tempo per il rosso diretto rimediato da Fadera. Al 66′ Dominguez vede la sovrapposizione di Miranda e lo serve sulla corsa, cross verso il secondo palo che trova il numero 80 Fabbian a segno con un piattone al volo. 2-0 a favore dei rossoblù al Dall’Ara. Nel finale autotraversa di Moro con un goffo tentativo di spazzare l’area su cross di Strefezza.

Con questa vittoria, i rossoblù arrivano con grande entusiasmo al quarto di finale di Coppa Italia, in programma martedì a Bergamo contro l’Atalanta.

