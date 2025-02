Monza allo sprofondo, il Verona domina e passa sul campo dei brianzoli

Per il Monza una sorta di ultima spiaggia, per il Verona l’opportunità di relegare in fondo alla classifica un rivale diretto per la salvezza. La gara all’U-Power Stadium non poteva che essere nervosa e spezzettata, e infatti il primo tempo è stato combattuto ma non certo divertente. Nel Monza, va registrato l’esordio da titolare di Palacios, il giovane difensore argentino arrivato in prestito dall’Inter.

Verona take all three points in Monza 🏁#MonzaVerona pic.twitter.com/dPiIACeoLm — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 1, 2025

I gialloblù comunque partono meglio, e dopo 6′ hanno una prima occasione dopo un errore di Sensi.Passano solo 7′ e il Verona è già in vantaggio: il merito è del tedesco Servar, che con una bella percussione semina il panico nella difesa avversaria e poi scarica il pallone verso Mosquera. Il rientrante Lekovic, nel tentativo di salvare, infila la sua porta: 0-1, e per il Monza le cose si fanno veramente difficili.

Per vedere il primo squillo dei padroni di casa bisogna aspettare il 33′, quando Dany Mota con un bel tiro impegna Montipò. I brianzoli prendono coraggio e cominciano a spingere, senza però creare grossi pericoli. Per il Verona la brutta notizia viene dall’infortunio di Serdar, il suo giocatore sino a quel momento apparso più ispirato. Un problema muscolare lo toglie dalla partita.

Chi si aspettava un inizio del secondo tempo con il Monza arrembante è rimasto deluso. Gli uomini di Bocchetti sembrano slegati e poco convinti, non riescono a mettere in difficoltà il Verona e affiora un po’ di rassegnazione. Tanto che sono i gialloblù a costruire occasioni in serie per il raddoppio. La più clamorosa al 57′, quando Sarr offre al nuovo entrato Niasse la più facile delle opportunità, ma il tiro finisce alto.

Monza all’inferno, il Verona fa un passo verso la salvezza

Al 67′ il Monza perde anche Turati che accusa un problema fisico e deve lasciare il posto a Pizzignacco. Il secondo portiere dei brianzoli è bravo, subito dopo, a respingere prima un pericoloso colpo di testa di Ghilardi, poi su Mosquera con un intervento di puro istinto. Al 70′ è Suslov a mettere di poco fuori in diagonale. Il Verona domina ma non riesce a chiudere e Paolo Zanetti freme in panchina, temendo la beffa.

Il rischio, dopo un secondo tempo davvero deludente da parte dei giocatori di Bocchetti, arriva al 92′, quando il solito Mota con un bel colpo di testa manda la palla di poco fuori. Proprio allo scadere, il Monza batte una punizione interessante; tutti in area, compreso Pizzignacco. Ma la retroguardia veronese se la cava e la partita termina qui. Vittoria importante per Zanetti, mentre il Monza appare ormai in caduta libera.

Leggi anche: