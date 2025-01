Colpaccio del Lecce al “Tardini”, Krstovic e Pierotti stendono il Parma: tre punti pesantissimi in chiave salvezza

Parma-Lecce 1-3, Krstovic e Pierotti stendono i Ducali: tre punti preziosissimi in chiave salvezza per la squadra di Giampaolo. I giallorossi conquistano tre punti fondamentali nella lotta per la permanenza in Serie A, espugnando il Tardini con un risultato netto. Un successo che assume un sapore di rivalsa dopo il clamoroso pareggio dell’andata, quando i giallorossi si erano fatti rimontare dal 2-0 nei minuti di recupero. Protagonista assoluto Pierotti, autore di una doppietta decisiva che porta la squadra di Giampaolo a quota 23 punti in classifica.

🥳 FULL TIME

💛❤️ A Parma vince il Lecce❗️

⚽️⚽️ Krstovic e Pierotti (x2): è rimonta giallorossa #ParmaLecce #SerieAEnilive pic.twitter.com/53pwZuUzmK — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 31, 2025

Primo tempo equilibrato: botta e risposta Valeri-Krstovic

L’inizio di gara sorride agli ospiti, che sfiorano il vantaggio e reclamano un rigore, ma in entrambe le occasioni un fuorigioco millimetrico vanifica le azioni offensive. Il Parma cresce con il passare dei minuti, colpisce un palo e va piĂą volte vicino al gol, trovando però un attento Falcone nei primi 30 minuti. I gol arrivano nel giro di un solo minuto, poco dopo la mezz’ora:

Il Parma passa in vantaggio grazie a un rigore impeccabile di Valeri, concesso per un fallo di mano di Baschirotto su tiro di Djuric. Neanche il tempo di esultare, che il Lecce pareggia subito: cross da destra e straordinario colpo di testa di Krstovic, che sovrasta la difesa e batte Suzuki. Nel finale di frazione, tegola per i ducali: Mihaila, tra i più attivi in campo, è costretto a lasciare il posto a Bonny per infortunio.

Ripresa: Lecce letale in contropiede

Il Parma torna in campo con l’intenzione di riportarsi avanti e ha una grande occasione con Cancellieri, che però fallisce un gol clamoroso a tu per tu con Falcone. Quando i ducali sembrano sul punto di trovare il vantaggio, arriva la doccia fredda: Pierotti brucia in velocità Valenti, si presenta davanti a Suzuki e lo batte con freddezza, completando la rimonta.

Nel finale, il Lecce chiude la partita ancora in contropiede, con Pierotti che firma la doppietta personale e manda in festa i tifosi salentini. Un successo pesantissimo per il Lecce, che si rilancia nella lotta salvezza, mentre il Parma vede sfumare l’occasione di allungare in classifica.

Leggi anche: