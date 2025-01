Daniel Maldini all’Atalanta, è fatta: il calciatore sta svolgendo le visite mediche, ora la cessione di Zaniolo

Daniel Maldini è pronto a vestire la maglia dell’Atalanta. L’attaccante del Monza, cresciuto nel Milan, è arrivato in questi minuti a Milano per sottoporsi alle visite mediche presso la Clinica La Madonnina, prima di firmare il contratto con il club bergamasco. Nella stagione in corso, il classe 2001 ha collezionato 20 presenze in Serie A con la maglia del Monza, mettendo a segno 3 gol e 1 assist.

Daniel Maldini has arrived for his medical with Atalanta 💪💙🖤 pic.twitter.com/VoNnQzOStW — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) January 31, 2025

I dettagli dell’affare

La trattativa ha subito una forte accelerazione nelle ultime ore, soprattutto dopo l’infortunio di Ademola Lookman, che ha spinto l’Atalanta a muoversi con decisione sull’ex Milan. L’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 14 milioni di euro complessivi. Di questi, 7 milioni finiranno nelle casse del Milan, che al momento della cessione al Monza aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Un’importante plusvalenza per i rossoneri, che ora potranno reinvestire la cifra per tentare l’assalto a Santiago Gimenez del Feyenoord, obiettivo principale per rinforzare l’attacco.

Zaniolo verso la Fiorentina

L’arrivo di Maldini a Zingonia sbloccherà un’altra operazione di mercato: Nicolò Zaniolo, attualmente in prestito all’Atalanta dal Galatasaray, interromperà il suo prestito e si trasferirà alla Fiorentina con la stessa formula. L’ex Roma, dunque, cambierà maglia nelle prossime ore, andando a rinforzare la squadra di Raffaele Palladino per la seconda metà di stagione.

