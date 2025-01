Milan, l’Al-Nassr di Pioli e CR7 all’assalto di Leao: pronti fino a 100 milioni, la risposta dei rossoneri

Al-Nassr Leao, il club di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo ha tentato un affondo per strappare l’attaccante portoghese ai rossoneri. In un clima di rivoluzione totale per il Milan, con nomi importanti come Morata e Calabria in uscita e la trattativa in corso per Gimenez del Feyenoord, è arrivata un’offerta che nessuno si sarebbe aspettato.

Le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite a directement appelé la direction de l'AC Milan pour connaître la faisabilité d'un transfert du Portugais Rafael Leao à Al-Nassr. Les Italiens ont renvoyé le club vers sa clause libératoire (175 M€). https://t.co/ejMc1H6hOr pic.twitter.com/fS5SED09T2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 31, 2025

Un’offerta monstre: fino a 100 milioni

L’Al-Nassr è da tempo alla ricerca di un rinforzo offensivo per la fascia e, dopo il fallimento dei tentativi per Kaoru Mitoma del Brighton, il club saudita ha deciso di puntare tutto su Leao.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima proposta si aggirava sui 70 milioni di euro, con la possibilità di salire fino a 85 milioni. Tuttavia, secondo L’Équipe, non sarebbe stato direttamente il club a muoversi, bensì intermediari del fondo sovrano PIF, che avrebbero rilanciato l’offerta fino a 100 milioni di euro, con l’obiettivo di portare il portoghese alla corte di Pioli.

La risposta del Milan: Leao è incedibile

Nonostante la maxi-offerta, la risposta del Milan è stata categoricamente negativa. La dirigenza rossonera ha deciso di alzare un muro su Leao, considerandolo incedibile, almeno in questo momento così delicato della stagione e con pochissimo tempo per trovare un sostituto adeguato.

Secondo L’Équipe, l’unico modo per vedere Leao lontano da Milano entro oggi, giorno di chiusura del mercato arabo, sarebbe stato il pagamento della sua clausola rescissoria, fissata a 175 milioni di euro. Una cifra che il Milan non intende trattare al ribasso, confermando il portoghese come una pedina fondamentale per il futuro del club.

