Tensioni con spogliatoio e tifosi, Conceiçao rischia l’esonero: la posizione del Milan

Il Milan vive momenti difficili, con i risultati che non arrivano e parte dello spogliatoio che, secondo le voci che circolano sempre più insistenti, non gradirebbe i metodi del nuovo tecnico, arrivato da poche settimane per sostituire Paulo Fonseca. I bene informati parlano di una situazione molto tesa, ai limiti della rottura.

La società, però, ribadisce il suo sostegno a Sergio Conceiçao. Nonostante le voci circolate nelle ultime ore su un possibile esonero, il club rossonero ha preso una posizione chiara: il tecnico portoghese non è in discussione. Anche in caso di sconfitta nel derby, non saranno prese decisioni drastiche.

Le indiscrezioni parlano di un ambiente tutt’altro che sereno. La pesante sconfitta contro la Dinamo Zagabria ha lasciato strascichi, tanto che giovedì l’intera squadra è stata convocata a Milanello per un confronto con la dirigenza, rappresentata da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Durante l’incontro, sarebbero emerse tensioni tra alcuni giocatori e Conceiçao, il cui stile autoritario non sembra essere apprezzato da tutta la rosa.

Uno dei più scontenti è Alvaro Morata, che dopo la sostituzione in Croazia avrebbe avuto un acceso diverbio con l’allenatore. Lo spagnolo, già poco convinto della scelta Milan, aveva chiesto la cessione subito dopo l’arrivo di Conceiçao, e il club ha ormai accettato di lasciarlo partire per la Turchia insieme a Emerson Royal e Pavlovic.

Oltre a Morata, anche Theo Hernandez e Pulisic non sembrano gradire i metodi del tecnico portoghese. L’americano, in particolare, ha lasciato intendere un certo disagio in conferenza stampa prima della sfida con la Dinamo: “Cosa posso dire… il mister ha una voce molto forte“, sono state le sue parole.

Nonostante questi attriti, il Milan conferma che Conceiçao non si tocca. Il club ha deciso di proseguire con il tecnico, smentendo le voci su possibili sostituti come Allegri, Terzic e Xavi, citati da Tuttosport. Il malumore all’interno dello spogliatoio resta però una questione delicata, e la gestione dei prossimi mesi sarà decisiva per capire se Conceiçao riuscirà a mantenere il controllo della squadra o se i contrasti diventeranno insanabili.

